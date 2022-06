Prisvenlig OnePlus både imponerer og irriterer

Den nye OnePlus Nord 2T er et godt bud på en high-performance smartphone i mellemprisklassen.

Med en endnu lavere pris, fremragende skærm og den kraftigste processor i klassen, lægger OnePlus op til at sparke til konkurrenterne fra Samsung og Apple.

Designet er veludført og kameremodulets alternative design er et flot og friskt pust i et marked, hvor de fleste telefoner ligner hinanden.

Aluminiumsrammen giver en premiumfølelse, og de er endda sluppet godt fra plastikbagsiden, der har en nubret og behagelig overflade. Det er gennemført godt design.

Imponerende batteri, irriterende software

OnePlus lover en fuld opladning på kun 27 minutter med den medfølgende lynlader på 80 Watt.Under testen tog det 29 minutter, mens telefonen var i brug. Det er imponerende og giver konkurrenterne baghjul.

Til sammenligning tager det mere end fire gange så lang tid at lade en iPhone 13 Pro Max med et batteri på samme størrelse.

Det lykkedes, at få batteriet til at strække sig en lang dag med næsten 5 timer og 23 minutters skærmtid og 5G slået til.

På trods af en flot batteritid, er det dog en gentagende irritation og problem, at strømslugende apps, der kører i baggrunden, skal slukkes manuelt.

Selv med optimeret batteriforbrug slået til, beder telefonen om lov til at slukke for apps via notifikationer, der drukner i mængden og bliver overset. Resultatet er, at apps som Snapchat og Instagram sluger unødvendig meget strøm, selv når ikke de er i brug.

En enkelt gang er batteriet gået fra 23 til 0 procent på 50 minutter med browseren åben og skærmen tændt.

Men det var helt andre apps, der drænede batteriet, selvom de ikke var i brug.

Voldsomme specifikationer

2T leverer voldsomme specifikationer til prisen og alt fra ansigtsgenkendelse til kraftige spil kører lynhurtigt.

Det er ren luksus til prisen, og det bedste argument for ekstra power, er, at det er en fremtidssikring.

Derfor er det en skam, at OnePlus kun opdaterer operativsystemet i to år. Efter tre år stopper sikkerhedsopdateringer helt, og du bør slet ikke bruge telefonen efterfølgende.

Det virker dovent, når konkurrenten Samsung A53 opdaterer operativsystemet i dobbelt så lang tid.

Generelt virker det som om, der har været for meget fokus på at blære sig med høje specifikationer til en lav pris, mens software-delen er trådt i baggrunden.

Mangler det sidste

Skærmens 90hz ser fremragende ud i browseren og når man ruller hurtigt igennem Instagram-forsiden.

Men så snart man kører gennem beskederne i Instagram, er det for ofte en anden oplevelse. Som regel kører det glidende, men til tider 'hakker’ skærmen en smule.

Det samme gør sig gældende med kameraet på, der på mange måder er helt fornuftigt.

Igen er det specifikationerne, der imponerer, men oplevelsen, der halter.

50 megapixel, 4K-video og slow-motion med hele 960 billeder i sekundet.

Men 4K-videoen er uden stabilisering. Uanset hvor roligt du holder telefonen, ryster videoen, og slow-motion-funktionen er svær at blive venner med.

Selv på simple opgaver, som at optage en fodbold, der bliver skudt i mål, fejler den igen og igen.

Resultatet bliver ofte, at tilløbet foregår i slowmotion, men når foden rammer bolden, afspilles normalhastigheden.

Fotodelen fungererer godt.

Der er hurtig autofokus, fin eksponering selv i aftentimer eller i modlys og OnePlus' kunstige intelligens forbedrer farve og fokus på foto, når det slået til.

Men bruger du videokameraet til Facebook, Instagram eller Snapchat, er kvaliteten noget mere komprimeret.

Det er et generelt problem, at Android-enheder bliver underprioriteret af app-udviklere i forhold til Apple IOS, men det virker ekstra hult på OnePlus Nord 2T.