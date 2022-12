Rækkeviddeangst? Disse elbiler har længst rækkevidde

Mange danskere har rækkeviddeangst. Kan elbilen klare den lange køretur tværs gennem landet uden en opladning, eller risikerer man at løbe tør for strøm undervejs?

Forskning har tidligere vist, at bilister kraftigt overvurderet deres behov for rækkevidde, og at mere end 90 procent af alle køreture kan foretages med en elbil, der har en rækkevidde på blot 200 kilometer.

Hvilke elbiler skal du gå efter, hvis du ikke gider at bekymre dig om rækkevidden? Vi har fundet de fem elbiler med den længste rækkevidde, som lige nu kan købes på det danske marked.

Læs også: Nyheder og test af elbiler

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fem elbiler med længst rækkevidde Tesla Model 3 Long Range På en femteplads finder vi Teslas mellemklassebil Model 3 i Long Range-udgaven. Den har en rækkevidde på op til 602 km takket være dens batteri på 77 kWh. Tesla Model 3 Long Range er den billigste af de fem elbiler på listen med et prisskilt på til 491.000 kr. Foto: Tesla BMW i7 xDrive60 På en fjerdeplads går vi over i en helt anden prisklasse: Intet mindre end 1,54 mio. kr. må du ofre for at få fingrene i BMW’s førende elbil med en rækkevidde på op til 624 km. Så får du til gengæld også al luksus, du kan komme i tanke om. Foto: BMW BMW iX xDrive50 I et lidt mere overkommeligt prisleje finder vi BMW iX xDrive50 på en tredjeplads med en rækkevidde på op til 626 km. Prisen er stadig i den høje ende: Lige over 1 mio. kr. I BMW’s nye SUV gemmer der sig et kæmpe batteri med en brugbar kapacitet på 105,2 kWh. Foto: BMW Mercedes-Benz EQE 350+ Andenpladsen indtages af den tyske konkurrent Mercedes-Benz med sedanen EQE 350+ med en rækkevidde på op til 665 km. Prisen? 727.000 kr. I denne gemmer der sig et batteri på 90,6 kWh. Foto: Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS 450+ Og så til topscoreren. Det er den noget dyrere luksussedan EQS 450+ fra Mercedes-Benz, som har en rækkevidde på helt op til 763 km takket være dens aerodynamiske design og store batteri med en brugbar kapacitet på 107,8 kWh. For den skal du af med 1,17 mio. kr. Foto: Mercedes-Benz Vis mere Vis mindre

Læs også: Fem elbiler vi ser frem til

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lang rækkevidde koster kassen

Ioniq 6 fra Hyundai kommer til at kunne køre mindst 600 kilometer på en opladning, Foto: Hyundai

Annonce:

Det er altså en dyr affære at skaffe sig en elbil med en rækkevidde på mere end 600 kilometer. Undtagelsen er Tesla Model 3 Long Range, som har en noget mere overkommelig pris end alternativerne med lang rækkevidde.

Hyundais kommende IONIQ 6 - en konkurrent til Tesla Model 3 - får en rækkevidde på mindst 600 km. Den danske pris er endnu ukendt, men IONIQ 6 er den bedste kandidat på en relativt prisvenlig elbil med lang rækkevidde.

Den nye Polestar 3 Long range Dual motor, som dog først leveres sidst i 2023, får en rækkevidde på 610 km.

Konceptbilen Volkswagen ID.Aero, som får premiere i 2023, har en rækkevidde på 620 km.

Også Audi har præsenteret en konceptbil med lang rækkevidde. Den kommende A6 Avant e-tron concept kan køre hele 700 km på en opladning.

Læs også: De fem bedste elektriske familiebiler til prisen





Er din bil blevet småsyg og trænger til en opstramning, er her tre måder at skære i værkstedsregningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------