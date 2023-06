Reddit er gået 'helt i sort'

Reddit beskriver sig selv som internettets forside.

Her kan man nemlig finde lidt af hvert, om så man er interesseret i sladder om de kendte eller bare vil se noget grineren.

Men forsiden, som alle ellers nemt har kunnet tilgå, er lige nu i langt højere grad en port med en stor hængelås på.

For næsten 3500 af de såkaldte ’sub-reddits’, der egentlig bare er mindre kanaler med niche-indhold, er nemlig gået 'helt i sort’, og de er derfor mere eller mindre umulige at komme ind på.

I første omgang drejer det sig om en 48 timers nedlukning, som sker i protest mod den måde, som Reddit drives på, skriver BBC.

Flere moderatorer er nemlig vrede over, at folkene bag Reddit kræver betaling fra tredjeparts-apps, som eksempelvis den populære Apollo-app, som ellers bruges til at tilgå Reddit-indhold.

Skal være selvforsynende

Blandt de mørklagte sider er blandt andet ti af de mest populære på hele Reddit – heriblandt r/gaming og r/Music – som alle har langt over 30 millioner brugere.

Ud over nogle få administratorer, som rent faktisk får løn, styres Reddit af titusindvis af ubetalte moderatorer, der sørger for, at andre bruger på siden følger de regler, der er på de forskellige subreddits.

Og da Reddit først i 2016 fik sin egen app, blev tredjepartsapps som Apollo, Reddit is Fun, Sync og ReddPlanet skabt, så folk kunne få adgang til platformen på deres mobile enheder.

Reddit-chef Steve Huffman satte fredag i et opslag på siden ord på mørklækningen og de nye betalings-ændringer, som Reddit har planlagt.

Han understregede også, at ’Reddit er nødt til at være en selvforsynende virksomhed.’

’Vi er alle ansvarlige for at sikre, at Reddit fortsat er en åben platform for alle, der leder efter fællesskaber og steder at høre til,’ skrev han.