Resten af året: Spar 60 procent på mobilregningen

Lige nu kan du gøre et alletiders køb, hvis du er på udkig efter billig mobiltelefoni.

Lavprisselskabet Duka skærer nemlig hele 60 procent af prisen på mobilabonnementet hver måned resten af året, hvis du slår til senest den 4. september.

I stedet for at betale 99 kroner per måned vil mobilregningen kun løbe op i 39 kroner per måned frem til den 31. december 2023. Det giver en samlet besparelse på cirka 240 kroner, hvis du slår til nu.

Fri tale og op til 40 GB data

To forskellige abonnementer hos Duka indgår i det gode tilbud.

Begge abonnementer indeholder fri tale både i og til EU, så du kan ringe enten fra Danmark og til udlandet eller fra udlandet og til andre lande eller Danmark uden at få en dyr mobilregning. Opkald fra Danmark til udlandet er normalt en dyr omgang hos mange andre teleselskaber.

Det ene abonnement indeholder 25 GB data, hvortil der er yderligere 25 GB data til brug i EU. Det er oplagt til dig, der regelmæssigt rejser til EU-lande, inklusive Storbritannien, Norge, Færøerne og Island.

Hvis du primært bruger data i Danmark, er det andet abonnement mere interessant. Her får du 40 GB data til brug i Danmark og yderligere 15 GB til brug i EU. De 40 GB data er mere end rigeligt til de fleste danskere, idet en dansker kun bruger omkring 20 GB data per måned i gennemsnit.

Husk den gode mobildækning

Som altid, når teleselskaberne lokker med et godt tilbud, bør du huske at tænke over mobildækningen. Et billigt mobilabonnement er intet værd, hvis du får dårlig mobildækning nær din bopæl med i købet.

På Telepristjeks dækningskort har mere end 10.000 danskere delt ud af deres oplevelser med de fire danske mobilnet, der findes i Danmark. Her kan du slå dit postnummer op og se, hvilke teleselskabers mobilnet danskerne er mest tilfredse med.

