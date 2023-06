Revet af hylderne: Så god er den

Når kineserne vil have noget gjort, så plejer de sgu at gøre det.

Derfor er det også noget overraskende, at der nu er gået næsten et årti, før de fremadstormende telefonsmede fra OnePlus har lanceret en tablet.

De har nemlig gennem årene markeret sig ved at levere god teknologi og kvalitet til en billigere pris end mange af konkurrenterne – selvom de godt nok også på det seneste er begyndt at lancere dyrere produkter.

Men er den nye tablet OnePlus Pad så god nok til at vippe de andre tablets af pinden som den enhed, alle må eje?

Det har Ekstra Bladet undersøgt.

Skabt til streaming

Lige så snart man tager OnePlus Pad’en ud af æsken, udstråler den lækkerhed.

Hvor de fleste udviklere vælger sort, hvid eller grå som standardfarve, er OnePlus gået med den mere dristige Halo Green, som nok vil dele vandene, men som af samme grund også skiller sig positivt ud.

LCD-skærmen, der er et tyndt flydende display bestående af krystaller, kommer virkelig til sin ret på tablettens 11,6 tommer, som både er virkelig lækker at se på og at sidde med i hånden.

Den dristige farve gør, at enheden skiller sig lidt ud fra mængden. Foto: OnePlus.

Det hjælpes ikke mindst på vej af, at skærmen har 144 hertz, hvilket egentlig bare betyder, at alt føles ekstra flydende og glat.

Og selvom man måske er vant til at bruge Apple-produkter, er det stadig utrolig nemt at bruge Padens Android-system, og man kommer hurtigt i gang med det vigtigste: Nemlig at streame og scrolle.

Og vigtigst af alt så virker det til, at du virkelig skal have meget fedtede fingre, før det sætter sig på skærmen.

Lang levetid

OnePlus Pad imponerer også positivt med lydstyrken og batteriets levetid.

Med fire højtalere i alt går man ikke ned på lyden, som kan skrues rimelig højt op – selvom du nok stadig får brug for en højtaler for at holde en ordentlig fest.

Til sin Pad kan man også købe den såkaldte OnePlus Stylo, der er en skrivepen, som flyder godt henover skærmen, hvis man vil tegne eller skrive. Foto: OnePlus.

Batteriet er også et stort plus, da det kan holde længe – ja faktisk en hel dag, selvom man bruger den flittigt.

Alt er dog ikke fryd og gammen. For tabletten kan ikke bruges med mobildata, ligesom man ikke kan tilføje ekstra lagerplads – der findes nemlig slet ikke en indgang til simkort.

Derfor kommer den nok også allermest til sin ret, hvis man bruger den i hjemmet til underholdning.

Med OnePlus Pad får man derfor en flot og stilren tablet med 128GB, som koster 3.999 kroner.

Lige på det her punkt lader det altså til, at OnePlus har skiftet strategi, da det ikke adskiller sig synderligt meget fra eksempelvis den nyeste iPad, der koster nogenlunde det samme.