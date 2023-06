Rigspolitiet med it-bøvl: Bryder loven

I en orientering til Folketinget fremgår det, at Rigspolitiet har problemer i en lang række af deres it-systemer

Det er måske for meget forlangt, at dem, der skal opretholde lov og orden, også selv overholder loven.

Hos Rigspolitiet har de i hvert fald store udfordringer med både udbudsloven og persondataforordningen i en lang række af deres it-systemer.

Det skriver tech-mediet version2 på baggrund af en orientering om Rigspolitiets it-portefølje, som Folketinget har modtaget.

Her står der blandt andet, at ’Rigspolitiet har problemer med at udvikle nye it-løsninger blandt andet til håndtering af personfølsomme oplysninger som følge af eksekveringsudfordringerne.’

Rigspolitiet skriver også, at det derudover er ’en stor udfordring at sikre sikker datahåndtering i politiets legacy-systemer, da den forældede it-arkitektur giver begrænsede muligheder for systemtilpasninger.’

'Alle skal overholde loven'

Blandt de fejlslagne it-systemer er blandt andet Polsas, der er et sagshåndteringssystem.

I det snart 30 år gamle system kan man ikke slette gamle oplysninger, som ikke længere skal bruges, og som man af samme grund derfor ikke må opbevare.

'Databeskyttelsesforordningen indeholder et grundlæggende princip om, at personoplysninger ikke må opbevares i længere tid end det, der er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet. Polsas overholder ikke kravene til sletning af data’, fremgår det af orienteringen.

Til Version2 fortæller formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Henning Mortensen, at det er helt uacceptabelt.

- Alle skal overholde loven og det gælder også for politiet. Det er relativt simpelt. Rigspolitiet må se at få fundet en løsning, så de lever op til reglerne, siger han.