Rygterne har svirret: Her udkommer afløseren for populært spil

Rygterne har svirret, men nu er det officielt:

Den første udgave af afløseren for den populære fodboldspilserie FIFA udkommer 29. september i år. Det er netop blevet offentliggjort ved EA Sports' store event i Amsterdam, Holland, hvor Ekstra Bladet er til stede.

I juni beskrev flere medier, at udgivelsen ifølge et læk ville falde netop 29. september, og dette er altså nu bekræftet.

Spillet bliver udgivet i flere udgaver, og 'The Ultimate Edition' vil kunne købes allerede fra 22. september, mens standardudgaven altså falder en uge senere.

EA Sports FC markerer en ny æra for FIFA-spillene, der er udkommet hvert år siden 1993. Det nye navn skyldes, at EA og den internationale fodboldorganisation, FIFA, er gået hvert sit.

Milliarder på spil

Ifølge The New York Times har FIFA nemlig krævet en stigning i licensbetaling fra EA. Det ville føre til, at spilproducenten over en fireårig periode skulle betale mere end en milliard dollars, hvilket svarer til knap syv milliarder kroner, for at fortsætte samarbejdet.

Men bruddet skyldes ifølge EA Sports ikke udelukkende økonomiske årsager.

- Penge spiller en betydelig rolle i de fleste forhandlinger, men årsagen, til at vi gør det her, er, at vi vil skabe de bedste oplevelser, vi kan, for både spillere og partnere, sagde David Jackson, der er direktør i EA Sports, til BBC, da bruddet blev officielt.

Selvom samarbejdet er slut, kommer verdens største fodboldklubber og spillere stadig til at være en del af det nye EA Sports FC. Spilproducenten fortæller, at de har licenser til over 9000 spillere, 700 hold og 30 ligaer.

Det flager de også for på det nyligt annoncerede cover til spillet, hvor hele 31 spillere har fundet vej til et holdbillede med et mix af legender og nuværende stjerner.

Blandt dem er Erling Haaland, Sam Kerr og fortidens kæmper Zinedine Zidane og Ronaldinho.