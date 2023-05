Rystende advarsel: 'En trussel mod menneskeheden'

En trussel mod menneskeheden på niveau med atomvåben og en pandemi.

Sådan lyder den rystende advarsel fra direktør for OpenAI Sam Altman, når snakken falder på kunstig intelligens.

Det fortæller han i et interview med New York Times, hvor også andre eksperter udtaler sig om samme problemstilling.

Sam Altman er selv direktør for et firma, der lever af at skabe kunstig intelligens, og det gør bare meldingen endnu mere opsigtsvækkende.

Samtidig har topbossen underskrevet et åbent brev, der blev skrevet for et par måneder siden, og hvor der gives udtryk for en bekymring for fremtiden, hvis ikke den kunstige intelligens bliver reguleret.

Sam Altman til et møde på Capitol Hill i Washington. Foto: ELIZABETH FRANTZ/Ritzau Scanpix

Åbent brev

Derfor opfordrede forfatterne med Elon Musk i spidsen til, at al udvikling i kølvandet på udgivelsen af ChatGPT blev sat på pause.

Annonce:

Den smarte chatrobot, som bygger på kunstig intelligens, har i sin første levetid taget verden med storm, og folk bruger den fra alt til at skrive talen til forældrenes sølvbryllup til at planlægge den næste ferie.

For ChatGPT-chefen har der dog ikke udelukkende været advarsler og forsøg på begrænsning.

I sidste uge fortalte han, at han var bekymret for den lovgivning på området, som EU har lagt op til. Faktisk vil det ifølge Sam Altman være ’en overregulering’, hvis de bliver vedtaget.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sådan ser det ud, når du bruger Chat-gpt i Danmark. Foto: Jens Dresling

'Høj-risiko'

Den 38-årige direktør har været på lidt af en charmeoffensiv i den seneste tid, hvor han vidt og bredt har fortalt om ChatGPT.

Han har også gjort det klart, at OpenAI vil ’forsøge at overholde’ EU-lovgivning. Samtidig er han dog overrasket over, hvordan EU i fremtiden måske vil klassificere AI-teknologi.

ChatGPT vil nemlig efter alt at dømme gå under betegnelsen ’højrisiko.’

Annonce:

Her vil der blive taget højde for den tilsigtede brug af en AI, men skaberne er stadig nødt til at leve op til specifikke regler om gennemsigtighed og tilsyn.

´Hvis vi kan leve op til det, så vil vi gøre det, men ellers må vi stoppe. Der er grænser for, hvad vi rent teknisk kan gøre, siger Sam Altman.

Samtidig understreger han dog på Twitter, at de på nuværende tidspunkt ikke har planer om at forlade Europa.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, om EU-lovgivningen træder i kraft.

Mere end 100 millioner mennesker bruger ChatGPT.