Så dyr bliver den kommende iPhone 15

Apples prisstigninger er lige til at blive fattig af, hvis man trofast køber den nyeste iPhone fra Apple år efter år.

Sidste år blev iPhone 14-modellerne helt op til 33 procent dyrere, og ikke længe efter fulgte konkurrenten Samsung trop med lignende prisstigninger.

De næste iPhones bliver igen dyrere

Der er dårligt nyt til dem, som håber på at kunne gøre et godt køb, når den kommende iPhone 15-serie ventes at blive præsenteret næste måned. Prisstigninger ser ud til endnu en gang at ryge i vejret.

Rygter fra Apples forsyningskæder går på, at iPhone 15 Pro bliver 100 dollar dyrere. Prisen på iPhone 15 Pro Max skulle stige med hele 200 dollar.

Får vi disse prisstigninger at se i Danmark, kan prisen på iPhone 15 Pro komme til at hedde 11.499 kroner – en stigning på 10 procent.

Den ypperste iPhone 15 Pro Max kan få en startpris på hele 13.599 kroner – en prisstigning på 18 procent.

Til gengæld ventes de to billigste modeller, iPhone 15 og iPhone 15 Plus, at beholde samme priser som de nuværende iPhone 14-modeller. Det vil sige henholdsvis 8.299 og 9.299 kroner.

Undgår vi endnu en prisstigning i Danmark?

Det er endnu for tidligt at sige med sikkerhed, om prisstigningen kommer til at gælde i Danmark. Måske er den begrænset kun til USA.

Sidste år, da iPhone 14 steg voldsomt i pris i Danmark, slap netop USA for prisstigningen. Det kan derfor meget vel være, at alle de internationale markeder i år går fri, mens det bliver USA’s tur.

Der er også en anden mulighed: At prisstigningen igen rammer Danmark, men at mængden af lagerplads i telefonerne til gengæld øges.

De billigste varianter af iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max kommer i dag med 128 GB lagerplads. Det er ikke usandsynligt, at standardmodellerne af iPhone 15 Pro og 15 Pro Max får 256 GB lager – og altså en prisstigning oveni.

Bedre kamera, USB C-port, titaniumramme og ny knap

Rygter går på, at iPhone 15 Pro Max får opgraderet den ene af kamerasensorerne med en ny telefotolinse, der kan zoome 5-6 optisk zoom. Det skulle være den primære årsag til prisstigningen. iPhone 15 Pro, derimod, beholder 3x optisk zoom som i sidste års iPhone 14 Pro-modeller.

De kommende iPhone 15 Pro-modeller får desuden en ramme af hårdført titanium i stedet for rustfrit stål som hidtil. Dertil får alle iPhones skiftet Apples egenudviklede Lightning-port ud med USB-c som følge af nye EU-regler.

Der kommer også en ny 'action'-knap, en hurtigere A17 Bionic-chip, tyndere kanter rundt om skærmen, understøttelse af det lynhurtige Wi-Fi 6E og mere RAM. Læs mere om nyhederne iPhone 15.