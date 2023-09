Så er det slut: Elbiler parkerer ikke længere gratis i København

De såkaldte 'nulemissionskøretøjer' skal fra 2024 betale for timeparkering, ligesom det årligt koster 695 kroner for en beboerlicens

Det skal ikke længere være gratis at parkere sin Tesla eller Polestar i København.

Et politisk flertal på rådhuset i Københavns Kommune har nemlig besluttet, at det skal være helt slut med at parkere elbiler gratis i København, skriver Berlingske.

Beslutningen er en del af budgetaftalen for 2024.

'Nødvendigt'

Ifølge Berlingske skal de såkaldte ’ nulemissionskøretøjer’ altså fra 2024 betale for timeparkering. Vil man have en beboerlicens til sin elektriske slæde, så man kan parkere sin elbil i København, kommer det til at koste 695 kroner om året.

I samme ombæring vil der heller ikke længere være særlige regler for tidsbegrænsning i ellers tidsbegrænsede p-zoner.

Jens Kristian Lütken, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester, fortæller til Berlingske, at det nødvendigt at indføre p-licenser for elbiler, fordi der bliver flere og flere af dem.

’Bilparken er ved at blive omstillet til elbiler, og da elbiler fylder lige så meget som andre biler, er vi nu nødt til at kræve betaling,’ siger han og uddyber:

’Grunden til, at vi gjorde det gratis at parkere elbiler, var, at vi gerne ville have københavnerne til at skifte over til elbiler, og nu kan vi se, at den politik virker.’