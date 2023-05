Så er det slut: Mobilselskab opkøbt

Energiselskabet OK har valgt at sælge OK Mobil til Telenor

Som så mange gange før skifter et dansk mobilselskab hænder.

For som en del af omlægningen af forretningen har energiselskabet OK valgt at sælge sit mobilselskab, OK Mobil, til Telenor.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Telenor.

Derfor bliver de tidligere OK Mobil-kunder nu en del af CBB’s univers, der efter eget udsagn er ’ærligt, kærligt og uden bøvl’.

OK Mobil-kunderne kan dog umiddelbart ånde lettet op.

De får nemlig samme kundeservice, sim-kort og pris, men til gengæld mere indhold inkluderet i deres abonnement, fremgår det.

Fortsætter som hidtil

OK har frem til nu lejet sig ind på Telenors netværk og brugt CBB’s platform.

Hos OK er de glade for salget, da de får mulighed for ’mere fokus på at drive en grøn omstilling af selskabets kerneforretning’.

'I kraft af vores nye strategi har vi behov for at fokusere vores ressourcer på at blive et grønt energiselskab, og derfor giver det mening for os at skille os af med mobilforretningen nu. At det sker til CBB/Telenor, er for os den helt rigtige løsning, da det sikrer den bedst mulige overgang for vores kunder,’ siger Michael Lamberth, der er CCO i OK.

Købet skal ikke godkendes af Konkurrencestyrelsen. OK Mobil’s kunder er blevet orienteret om skiftet.