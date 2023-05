Sådan får du bedre dækning på mobilen

Døjer du med dårlig dækning? Bare rolig - der er masser af ting, du kan gøre for at få godt signal på mobilen

Der er ikke noget værre end dårlig mobildækning. Du står og skal gennemføre et vigtigt telefonopkald, men det er komplet umuligt at komme igennem til nogen. Eller måske har du brug for at streame et videoklip på farten, men oplever mange afbrydelser af forbindelsen.

Uanset hvad er dårlig mobildækning frustrerende.

Sådan får du bedre mobildækning

Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

Det er der heldigvis råd for. Her er tre tip til at få bedre mobildækning.

Vælg en telefon med god dækning

Noget af det vigtigste, der afgør dækningen, er din mobiltelefon. Der er stor forskel på, hvor effektivt de forskellige telefoner modtager og sender signalet fra teleselskabernes mobilantenner.

Telefoner med effektive antenner opnår et stærkere signal og dermed bedre dækning. Derudover udsender telefoner med effektive antenner mindre stråling og bruger mindre strøm end telefoner med dårlige antenner, som må kompensere for det ved at skrue op for antenneforstærkeren og dermed strømforbruget.

Gert Frølund Pedersen, der er professor og antenneforsker ved Aalborg Universitet, har netop testet signalkvaliteten i en lang række moderne smartphones. Når det gælder opkald, klarer telefonerne Sony Xperia 5 III og OnePlus 10 Pro sig bedst. En af de telefoner, der ligger i bunden, når det gælder antennekvaliteten ved telefonopkald, er Samsung Galaxy S22+.

Ved brug af mobildata er forskellen mellem telefonerne ikke nær så stor som ved opkald. En telefon, der samlet klarer sig godt, er motorola edge 30 pro og iPhone SE.

Telefonernes testede SAR-værdi kan du bruge som rettesnor for, hvilke smartphones der har en effektiv antenne og dermed - på papiret - en bedre antenne. Læs mere om telefoners SAR-værdi her.

Arkivfoto: Jens Dresling

Skift teleselskab

Den anden vigtige ting, du kan gøre, er at skifte teleselskab. Der findes i Danmark fire mobilnet, som ejes af henholdsvis Telia, Telenor, 3 og TDC. Hvert mobilnet har styrker og svagheder forskellige steder i landet, så hvis du oplever dårlig dækning på ét mobilnet, kan det hjælpe at skifte til et teleselskab, der bruger et af de andre mobilnet.

I den forbindelse bør du altid skifte til et lavprisselskab som eesy, CBB Mobil, Call me, duka, OiSTER eller Greentel. De giver meget mere mobiltelefoni for pengene end de store og dyre teleselskaber.

Spørg din nabo eller andre bekendte

Er du i tvivl om, hvilket mobilnet der fungerer bedst hos dig? Så forhør dig hos naboer, venner og bekendte, som har gjort sig erfaringer med andre teleselskaber end dit.

Du kan også besøge Telepristjeks dækningskort, hvor mere end 9.000 danskere har delt ud af deres oplevelse af teleselskabernes dækning i hele landet.

Aktiver Wi-Fi-opkald på din telefon

Dækningen er som regel dårligst indendørs. Du bør derfor aktivere Wi-Fi-opkald på din telefon, så du kan foretage telefonopkald, selv om der er dårlig eller slet ingen mobildækning. Læs mere om, hvordan du aktiverer Wi-Fi-opkald.

