Sådan kører du længere om vinteren

Elbiler - uanset om de har kort rækkevidde på 200 kilometer eller lang rækkevidde på 700 kilometer - kan ikke lide vintervejrets kolde temperaturer.

I vinterhalvåret kan du godt sløjfe i hvert fald 20 procent af den opgivne WLTP-rækkevidde. Visse elbiler mister endda op mod 35 procent af rækkevidden om vinteren.

8 tips til at øge elbilens rækkevidden om vinteren

Alt tæller: Vægt og luftmodstand tærer på rækkevidden. Arkivfoto: Jens Dresling

Heldigvis findes der masser af gode tricks til at køre længere på en opladning om vinteren:

Forvarm batteriet

De fleste elbiler har indbygget varmepumpe, der gør det muligt at forvarme højvoltsbatteriet hjemmefra.

Dermed undgår du, at elbilen skal bruge starten af køreturen på at opvarme batteriet til de temperaturer, hvor det opererer mest effektivt. Det giver mere strøm til kørsel og dermed længere rækkevidde.

Kør roligt

Rækkevidden kan også forøges ved at holde lidt igen med speederen og foretage ­­­­­­­­­­rolige accelerationer. Vær forudseende og brug elbilens regenerative bremsning så vidt muligt. Dermed lagres bremseenergien direkte i elbilens batteri.

Der er også store gevinster ved at nøjes med at køre 110 i stedet for 130 km/t på motorvej.

Arkivfoto: Getty Creative

Brug køretilstanden Eco

Så godt som alle elbiler har forskellige køretilstande, herunder Eco.

Eco reducerer motorens ydeevne, hvilket godt nok giver en langsommere acceleration. Til gengæld bliver strømforbruget lavere og dermed også rækkevidden længere.

Brug kun sæde- og ratvarme

En strømsluger i kulden er klimaanlæg/aircondition, som kan stå for mellem 15 og 20 procent af elbilens samlede strømforbrug.

Hvis du alligevel har forvarmet bilen, kan du sagtens undvære kabineopvarmning under kørslen. Brug i stedet sæde- og ratvarme, som bruger væsentligt mindre strøm.

Tjek dæktrykket

De lavere temperaturer i vinterhalvåret får dæktrykket til at falde. Husk derfor at tjekke og anvende det korrekte dæktryk året rundt.

Et korrekt dæktryk er vigtigt for at opnå det bedst mulige vejgreb og den længst mulige rækkevidde, da et for lavt dæktryk øger energiforbruget.

Arkivfoto: Khunaspix

Fjern sne og is fra bilen

De fleste bilproducenter gør en stor dyd af at designe elbilerne så aerodynamiske som mulige. Jo lavere vindmodstand, jo højere effektivitet og længere rækkevidde.

På en råkold morgen med hård frost og sne er det derfor en god idé at skrabe det værste is og sne væk fra bilen. Det fjerner unødvendig vægt og mindsker luftmodstanden, som giver længere rækkevidde.

Hold elbilen varm i garagen

Har du mulighed for det, bør du parkere elbilen i en garage natten over.

Batteriet og kabinen skal ikke forvarmes nær så meget, og du slipper for at fjerne is og sne fra bilen.

Fjern unødvendige ting fra bilen

Jo lettere bilen er, desto mindre energi og strøm skal bruges på at skabe fremdrift.

Hvis du har noget tungt liggende i bagagerummet eller på bagsæderne, som du dybest set ikke har brug for, er det altså en god idé at fjerne disse ting. Over lange distancer kan det give mange ekstra kilometer.

