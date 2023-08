Sådan vælger du den bedste ladeboks til elbilen

Der er mange ting, man skal gøre sig overvejelser om, når man skaffer elbil – blandt andet hvilken ladeløsning der passer bedst til ens kørselsforbrug, og hvilken elaftale man har.

Vælg ladeboks til elbilen med omhu

En tredje ting, som også er vigtigt at tænke over, er valget af ladeboks. Ladeboksen er den enhed, der tilsluttes husstandens eltavle af en autoriseret elektriker, og som oplader elbilens batteri.

Der findes omkring 40 forskellige ladebokse, og mange modeller kommer i flere udgaver med forskellige ladeeffekter såsom 11 kW og 22 kW.

Som med alle andre produkter er nogle ladebokse bedre end andre. Er du i tvivl om, hvilken ladeboks du bør vælge? Få hjælp her.

Wi-Fi og/eller 4G i ladeboksen er undværligt

Uanset ladeboksens effekt bør du sikre dig, at ladeboksen understøtter 4G og/eller Wi-Fi, så den hele tiden er forbundet til internettet. Det har flere fordele.

For det første kan du fjernstyre opladningen via en app til din smartphone eller hjemmeside. Fjernstyringen gør, at du hele tiden kan overvåge og styre opladningen, uanset hvor du befinder dig. For eksempel kan opladningen startes automatisk, når strømmen er billigst i løbet af natten.

Internetopkobling gør det også muligt for ladeoperatører at fjernaflæse strømforbruget, så du kan få automatisk refusion af elafgiften for strøm brugt til opladning af elbilen.

11 kW ladeboks er det bedste valg for de fleste

Hvor høj en ladeeffekt din nyindkøbte ladeboks bør understøtte, afhænger af husstandens elinstallation. Kan den håndtere en 22 kW ladeboks, som kræver mindst 32 ampere, kan du med fordele vælge en 22 kW ladeboks og få dobbelt så hurtig hjemmeladning.

De fleste husstande kan dog kun håndtere end 11 kW ladeboks gennem en 25 ampere elinstallation. Heldigvis kan en 11 kW ladeboks snildt oplade en elbil med stort batteri helt op i løbet af natten.

Fordelen ved en 11 kW ladeboks er også, at den ofte er lidt billigere at købe og installere end en 22 kW ladeboks. Ønsker du opgradere elinstallationen med flere ampere for at kunne bruge en 22 kW ladeboks, kan du desuden forvente en større udgift til dit netselskab.

Disse ladebokse er bedst

Enhver ladeboks, der opfylder de tekniske krav, er i bund og grund tilstrækkelig. Men nogle er alligevel bedre end andre.

Eease og Zaptec er de danske ladeoperatørers foretrukne ladebokse. De har både Wi-Fi og 4G og understøtter dynamiske ladeeffekter på op til 22 kW og passer derfor til ethvert hjem. Bemærk dog, at Easee har stoppet salget af sine ladebokse i Danmark grundet manglende dokumentation.

Andre populære mærker er Wallbox, Charge Amps, Autel, ABB, Schneider og Webasto. Se de bedste ladebokse til elbiler.

