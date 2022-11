Sådan vælger du det rigtige mobilabonnement til dine børn

Børns forbrug af tale og mobildata ændrer sig lynhurtigt, efterhånden som de bliver ældre. Bliv klædt på til at vælge det rette mobilabonnement til dit barn

Mange børn får deres første mobiltelefon, når de er omkring 8-10 år. Børn er i dag digitalt indfødte, og det stiller visse krav til det mobilabonnement, som forældre skal købe til barnet.

Der er utrolig mange mobilabonnementer at vælge mellem – og mindst lige så mange forskellige teleselskaber at købe dem hos. Som forælder kan det derfor være lidt af en jungle at finde det rette mobilabonnement til sit barn.

Bliv klogere på, hvordan du vælger et godt og billigt mobilabonnement til dit barn.

Arkivfoto: Getty Creative

Læs også: Sammenlign priser på mobilabonnementer til børn

Børn bruger meget mobildata

Børn er storforbrugere af sociale medier og streaming. Særligt YouTube bruges flittigt. Derfor er det vigtigt at vælge et mobilabonnement med nok data.

Annonce:

Mange teleselskaber har mobilabonnementer skræddersyet til børn. De indeholder som regel kun ganske lidt tale og data – for eksempel 7 timer tale og 7 GB data. Prisen er også lavere, men man risikerer hurtigt, at barnet løber tør for både tale og data.

Det er derfor godt givet ud at betale lidt ekstra for et større mobilabonnement med eksempelvis fri tale og omkring 30 GB data. Sådanne abonnementer koster 89-109 kroner per måned.

Husk altid at holde øje med barnets månedlige forbrug i teleselskabets selvbetjening. Så kan du nemt op- eller nedgradere abonnementet, så det altid passer til barnets aktuelle forbrug. Vælg så vidt muligt et mobilabonnement, der indeholder lidt mere data, end barnet plejer at forbruge i løbet af en måned.

Arkivfoto: Getty Creative

Læs også: Hvor meget data skal børn have i deres mobilabonnement?

Køb barnets mobilabonnementet hos et lavprisselskab

Mange danskere er kunder hos de store teleselskaber YouSee, Telenor, Telia og 3 og vil naturligt også købe et mobilabonnement til barnet samme sted. Men deres abonnementer er dyre.

Annonce:

Køb i stedet mobilabonnementet hos et lavprisselskab som dukaTALE, eesy, CBB Mobil, Call me, OiSTER og Greentel, hvor man får meget mere mobiltelefoni for pengene.

På Telepristjek.dk kan du indtaste dit barns mobilforbrug og se de bedste mobilabonnementer til prisen.

Arkivfoto: Getty Creative

Læs også: Disse teleselskaber dækker bedst

Vælg et teleselskab med god dækning

Du kan indsnævre det store udvalg af teleselskaber ved at vælge et lavprisselskab med god mobildækning i dit område.

På Telepristjek.dk kan du se et dækningskort, der viser teleselskabernes dækning i alle landets kommuner. Her kan du se, om danskerne oplever bedst dækning på Telia, Telenor, TDC NET eller 3’s mobilnet i din kommune. Vælg derefter lavprisselskab efter, hvilket mobilnet der har bedst dækning i din kommune.

7.300 danskere har delt deres oplevelse med deres teleselskab. Du kan også hjælpe andre med at få bedre mobildækning ved at besvare et kort spørgeskema om din tilfredshed med dit nuværende teleselskab.



Annonce:

SÅ er det den tid på året: Snyd ikke dig selv i skat: Disse fradrag skal du huske

--------- SPLIT ELEMENT ---------