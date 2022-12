Sagde han virkelig det om Bill Clinton? Nu er han anholdt

’Elden Ring’ er årets bedste spil.

Men det har alle nok glemt igen.

For da skaberne bag holdt deres takketale til årets stort anlagte spilprisshow, Game of The Year Award, i nat, havde en uventet gæst sneget sig med på scenen.

En ung knægt med langt brunt hår stod længe upåvirket sammen med de japanske spiludviklere, indtil han endelig så sit snit til at gribe mikrofonen.

'Jeg vil gerne benytte lejligheden til at dedikere denne pris til tidligere præsident Bill Clinton, der netop er konverteret til at være jødisk rabbiner', sagde han.

Udbruddet blev modtaget med enkelte klapsalver, inden han blev han slæbt væk af vagterne.

Du kan se det bizarre optrin i Twitter-opslaget herunder, som e-sportsplatformen Planet9 har delt via Lirik.

Der er ikke meldinger om, hvem de unge fyr er, eller hvorfor han valgte at dedikere prisen til Bill Clinton.

Men værten for showet, Geoff Keighley, har senest fortalt, at han er blevet anholdt.