Sagsøger Apple: iPad mini giver kvalme og migræne

Det er 'bedrageri', at Apple fortsætter med at sælge iPad mini 6, lyder det i gruppesøgsmålet, der endnu ikke er godkendt af en domstol i USA

Apple er blevet ramt af et gruppesøgsmål som hævder, at såkaldt 'jelly scrolling' gør den nye iPad mini 6 'ubrugelig'.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt MacRumors, der som de første berettede om søgsmålet.

Fænomenet 'jelly scrolling' kan give en følelse af, at man ser skærmen gennem gelé, som chefredaktøren for det amerikanske techmedie The Verge tidligere har demonstreret på Twitter.

Det ses tydeligst i slowmotion, bemærker han.

Opkastning og migræne

Gruppesøgsmålet, som er indgivet af en Christopher Bryan i Californien på vegne af alle amerikanske ejere af iPad mini 6, hævder, at 'brugere har oplevet køresyge, kvalme, opkastning og migræne, når de bruger enheden på grund af defekten ('jelly scrolling', red.)'.

Her ses iPad mini 6 (th.) ved siden af - fra venstre - iPad Pro, iPad og iPad Air. Flere medier beskriver, at 'jelly scroll' kun opleves på nogen iPad mini 6 og ikke opleves på andre iPads. Foto: Apple

Apple: Helt normalt

Apple kommenterede på fænomenet i september sidste år og hævdede, at det er 'helt normalt for LCD-skærme'.

Skærmen er designet på en måde, så den i et ekstremt lille tidsinterval opfrisker en linje ad gangen, hvilket kan opleves som en lille forsinkelse mellem top og bund.

'Bedrageri'

Den amerikanske techmastodont ser det med andre ord ikke som en fejl, og vil ikke reparere eller tilbagekalde iPad mini 6 på baggrund af 'jelly scrolling' - og dette er også en del af klagen i gruppesøgsmålet.

Argumentationen lyder, at Apple fortsætter med at sælge iPad Mini 6 uden af rette fejlen på trods af at de er klar over defekten, hvilket er bedrageri, brud på Californiens konkurrencelov og falsk reklame.

Søgsmålet kræver økonomisk godtgørelse til alle amerikanske iPad mini 6-købere. Gruppesøgsmålet er endnu ikke godkendt af en føderal dommer, og det er ikke sikkert, at det kommer til at ske. Barren for søgsmål er langt lavere i USA end i Europa, og det er ikke usædvanligt, at store amerikanske virksomheder for søgsmål på nakken.

Hvis ikke du har opdateret din iPhone eller iPad for nyligt, så er det en god idé at få gjort det med det samme - her kan du læse hvorfor.