Salg af forvirrende fænomen styrtdykker

NFT, non-fungible tokens eller et digitalt kunstværk. Navnene er mange, og salget af dem har braget derudaf. Men nu lader det til, at luften er gået af ballonen

Digitale kunstværker eller objekter - bedre kendt som NTF'er eller non-fungible tokens - er blevet solgt for svimlende beløb. Men nu er salget faldet med 92 procent.

Det skriver Wall Street Journal.

Det er ellers gået godt med at få solgt unikke rettigheder til værker, der ikke er til at føle på.

Det gælder verdens første tweet, som blev solgt for 2,9 millioner amerikanske dollars svarende til 20,5 millioner danske kroner. Verdens første sms blev solgt for et beløb svarende til 786.000 danske kroner. Og danske Hornsleth fik solgt 906 NFT-værker for to millioner danske kroner i løbet af en halv time.

Salg i frit fald

Men nu har salget af disse forvirrende værker taget et voldsomt dyk, hvis man tjekker hjemmesiden NonFungible.

I september 2021 blev der nemlig solgt omkring 225.000 værker om dagen, hvor der er i første uge af maj 2022 er blevet solgt omkring 19.000 værker om dagen.

En af grundene til dette kan være, at ejerne af værker har svært ved at hive pengene hjem på deres investeringer.

Det første tweet, som blev solgt for omkring 20,5 millioner danske kroner, forsøgte ejeren at sælge videre, men det højeste bud lå kun på omkring 14.000 amerikanske dollars - omkring 100.000 danske kroner.

Det var udslagsgivende for, at værket ikke blev solgt videre. Alligevel siger ejeren således:

- Jeg vil aldrig fortryde, at jeg har købt værket, for denne NFT er min kapital, siger Sina Estavi til Wall Street Journal.