Salget af elbiler stikker fuldstændig af

Tal fra Pricerunner viser, at danskerne som aldrig før søger efter elbiler og ladestolper. Her i artiklen finder du tre bud på din næste ladestander

Danskerne er bidt af en gal elbil.

Bare det seneste år er antallet af solgte elbiler fordoblet, og ud af de biler, som blev solgt i april alene, var omkring 29 procent elektrisk.

Det viser tal fra Pricerunner.

Det markante boom betyder samtidig, at flere og flere undersøger mulighederne for at få deres egen personlige ladeboks ved martriklen.

Det fortæller Pricerunners forbrugeranalytiker Katrine Barslev.

- Det seneste år har vi set en stigning på 198% i antal kliks på produkterne. Der findes efterhånden mange aktører på markedet, og det er blevet meget lettere at være en klimabevidst bilist, fortæller hun og uddyber:

- Vi forventer, at interessen vil stige eksplosivt i de kommende år i takt med, at den grønne omstilling kommer mere og mere i fokus.

Annonce:

Kan være 'dumt og farligt'

Med de mange nye elbiler på de danske veje er det selvfølgelig også nødvendigt for de fleste, at kunne oplade slæden derhjemme.

Men det er ikke sikkert, at alle nye købere ved, hvordan de oplader deres elbil helt korrekt.

For det kan måske for nogen være lokkende fuldstændig at droppe at købe en ladeboks til hjemmet, men den beslutning kan få store konsekvenser, har FDM tidligere beskrevet.

'Det er især udsigten til at betale til 10-15.000 kroner for en korrekt installeret ladeboks, der får mange el- og plugin-hybridbilejere til i stedet at lade med bilens nødlader-kabel. Men det kan være både dumt og farligt,' skriver FDM på sin hjemmeside.

De fleste stikkontakter er nemlig ikke er gearede til at kunne klare den belastning, som elbilen står for, og ledningerne kan derfor blive for varme og i værste tilfælde bryde i brand - selvom dette sker sjældent.