Samsung åbner for selvreparation

Samsung arbejder på at give amerikanske kunder lov til at reparere udvalgte Galaxy-mobiler. Det er endnu uvist, om det kommer til Danmark

I løbet af den kommende sommer skal det være muligt for amerikanske Samsung-kunder at reparere deres egne Galaxy S20- og S21-mobiler samt Galaxy Tab S7+. Det skriver Samsung i en pressemeddelelse. Den helt nye S22-serie er endnu ikke på listen.

For nuværende må kunderne stole på virksomhedens interne reparationsservice, der som de eneste kan reparere enhederne.

Foto: Shutterstock

En særlig strategi

Både Samsung og Apple er tidligere gået langt for at forhindre andre i at reparere deres produkter. Blandt andet ved at benytte sig af ikke-aftagelige batterier eller hukommelse samt en helt speciel lim.

Selv har de argumenteret for, at dette skal sikre, at produkterne repareres korrekt via autoriserede reparationstjenester, men begrænsningerne har ifølge rettighedsforkæmpere været med til at holde priserne for reparationer kunstigt høje.

- I mange tilfælde er prisen for at reparere en smartphone tæt på - hvis ikke højere - end hvis man erstatter det hele. Det er en strategi, som tilskynder, at folk køber nye enheder i stedet for at reparere dem, har direktør Pedro Pacheco for researchfirmaet Gardner tidligere udtalt til CNN.

Foto: Shutterstock

Følger trop

Sidste år fik bevægelsen, der er kendt under navnet 'retten til reparation', for alvor medvind i USA, efter præsident Joe Biden gav den amerikanske forbrugermyndighed FTC lov til at lave nye regler for reparationsmonopoler.

Det fik Apple til at annoncere et nyt program kaldet Self Repair Service i efteråret 2021, som giver enhver adgang til f.eks. skærme og batterier samt reparationsmanualer. Programmet er dog ikke officielt lanceret endnu.

Nu følger det sydkoreanske konglomerat altså trop.

Konceptet sker i samarbejde med den amerikanske virksomhed Ifixit, som sælger værktøj og guider til reparationer online.

- At forlænge levetiden på elektronik er afgørende for planetens fremtid, og at give forbrugerne mulighed for selvreparation er et vigtigt skridt for at få det til at ske, siger administrerende direktør for Ifixit Kyle Wiens til CNN på baggrund af Samsungs nye koncept.

Det er endnu uvist, om Samsungs selvreparationkoncept kommer til Danmark