Samsung hacket - vigtige koder er stjålet

Hackere har fået fingre i kildekoder til alle nyere Galaxy-enheder, algoritmer der bruges ved biometrisk oplåsning og kildekode for teknologien, der kan bruges til at godkende Samsung-konti.

Angiveligt skulle der være tale om over 200 GB internt datamateriale, skriver Techcrunch.

Samsung i Danmark har overfor MereMobil.dk bekræftet, at de har været udsat for et 'sikkerhedsbrud'. Samsung oplyser desuden, at ingen personlige oplysninger fra kunder eller ansatte er sluppet ud.

Det vides ikke, om hackerne har krævet løsesum af Samsung for ikke at frigive de stjålne data på nettet. Denne metode er kendt som 'ransomware' og benyttes af IT-kriminelle til at afpresse store virksomheder for penge.

I Danmark ses det også, at IT-kriminelle har gennemført angreb på virksomheder. I december skaffede kriminelle sig adgang til data på en server hos Telia og Telenors fælles netværksselskab TT-netværket.

De kriminelle bekræfter angrebet

Hackergruppen Lapsus$ har taget ansvaret for angrebet på Samsung. Via en kanal, som Lapsus$ har, på den krypterede tjeneste Telegram, har gruppen udsendt en melding om angrebet mod Samsung.

Lapsus$ har for kort tid tiden gennemført et angreb mod Nvidia. Nvidia mistede 1 TB data med informationer om deres teknologier og data på 70.000 ansatte. Ud fra de stjålne data kunne de ansatte identificeres.

Hackergruppen har base i Brasilien, forlyder det. Tidligere har gruppen gennemført et angreb mod landets sundhedsminister. Lapsus$ har angiveligt slettet 50 GB data fra officielle databaser.