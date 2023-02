Samsung hæver priserne - men de store forbedringer udebliver

Teknologigiganten Samsung præsenterede onsdag årets nye flagskibstelefoner, den nye Galaxy S23-serie. Porteføljen af modeller er uændret: Den almindelige Galaxy S23, den lidt større Galaxy S23+ og den topudstyrede Galaxy S23 Ultra.

Det samme kan man til gengæld ikke sige om priserne. Om Samsung har ladet sig inspirere af ærkerivalen Apple, som i efteråret hævede priserne på sine iPhone 14-modeller med op til 33 procent, er uvist.

Op til 900 kroner dyrere end sidste års modeller

Sikkert er det i hvert fald, at du må grave lidt dybere i lommerne for at få råd til Samsungs nye Galaxy S23-telefoner. Priserne på de forskellige modeller er nemlig steget med i gennemsnit 9 procent eller 870 kroner.

Det er den almindelige Galaxy S23, der rammes af de største prisstigninger. Varianten med 128 GB lager koster 7.499 kroner – en prisstigning på 800 kroner i forhold til samme udgave af Galaxy S22.

Ønsker du varianten med 256 GB lager, skal du nu af med 7.999 kroner i stedet for 7.099 kroner for sidste års model. Det er en stigning på 13 procent eller 900 kroner.

Samsung Galaxy S23+ er også blevet dyrere. Sidste års Galaxy S22+ kunne købes med 128 GB lager for ’kun’ 8.299. Den variant er nu udgået. I stedet skal du af med 1.200 kroner mere for den større udgave af Galaxy S23+ med 256 GB lager for 9.499 kroner.

Det samme gælder for den ypperste Galaxy S23 Ultra. Den billigste udgave er nu varianten med 256 GB lager til 10.999 kroner. Det er 1.100 kroner mere, end hvad den billigste udgave af S22 Ultra med 128 GB lager kostede sidste år.

Som et plaster på såret kører Samsung og mange forhandlere et introtilbud på de nye telefoner. Her kan man købe varianterne med 256 GB lager til samme pris som 128 GB-varianterne, varianterne med 512 GB lager til samme pris som 256 GB-varianterne og så fremdeles.

De store nyheder er udeblevet

Prisstigninger som disse kan til en vis grad retfærdiggøres, hvis der så også er kommet store, spændende nyheder i samme ombæring. Det er blot ikke tilfældet med Samsung Galaxy S23-serien. Man skal nemlig lede længe efter disse.

Galaxy S23-modellerne har fået den nyeste Snapdragon 8 Gen 2-processor, som på papiret er hurtigere, men som i praksis ikke vil føles spor bedre. Derudover understøtter alle modeller den nyeste Wi-Fi 6E-standard, som godt nok giver hurtigere netværk. De færreste personer ejer dog i dag en trådløs router, som understøtter teknologien.

Andre nyheder i Samsung Galaxy S23-serien er små forøgelser i batteriernes kapacitet og et lidt ændret design. Og det er sådan cirka det.

Køb sidste års Galaxy S22 og spar 3.000 kroner

Med de beskedne nyheder og prisstigningerne in mente er der al mulig grund til at gå efter sidste års Samsung Galaxy S22-serien.

Den billigste model er i løbet af det seneste år faldet meget i pris og kan i skrivende stund købes for omkring 4.500 kroner.

