Samsung i shitstorm

En ny Samsung-reklame, som promoverer flere af den sydkoreanske tech-gigants topprodukter, er i Storbritannien blevet stemplet som ‘latterlig’, ‘urealistisk’ og ‘helt aldeles tonedøv’.

Det får nu Samsung til at undskylde.

Det var aldrig Samsungs intention af være 'ufølsom over for igangværende samtaler omkring kvinders sikkerhed', forklarer de til britiske BBCs Radio 1 Newsbeat.

Reklamen viser under titlen ‘Night Owls’ (natugler, red.) en ung kvinde, som står op kl. to om natten for at løbe en tur iført Samsung-høretelefoner og smartur. Mens hun blandt andet løber forbi en cyklende mand på en bro, hører man en fortællerstemme i baggrunden:

‘Sov om natten. Løb hurtigere. Bliv ved. Følg flokken. Ikke mig, jeg løber efter en anden tidsplan: min.’

En epidemi af vold mod kvinder

Reklamen lander midt i det, som en uafhængig politimyndighed i Storbritannien har beskrevet som en epidemi af vold mod kvinder.

I januar i år blev 23-årige Ashling Murphy overfaldet og dræbt på en løbetur ved Dublin, og sidste år demonstrere tusindvis i protest mod vold mod kvinder i England.

En anden rapport slog fast, at en kvinde er blevet dræbt hver tredje dag i England og Wales i løbet af de seneste ti år.

Medstifter af den britiske organisation Reclaim The Streets, som arbejder for at gøre det offentlige rum trygt for kvinder, kalder reklamen for 'helt og aldeles tonedøv særligt set i lyset af Ashling Murphy'.

- Det her er Kendall Jenner Pepsi-øjeblikket for Samsung. Det er ikke sikkert for os at løbe om natten, og det sidste, jeg ønsker, er, at nogen krænker os der, hvor vi forsøger at træne. Det er næsten til grin, så dårlig timingen i den reklame er, siger Jamie Klingler til britiske The Guardian.

Urealistisk og snæversynet

Chefredaktøren for det britiske magasin Women's Running begyndte at grine, da hun så reklamen.

- Annoncen er fuldstændig urealistisk og totalt snævertsynet. Vi har i årevis arbejdet med kvinders sikkerhed, når det kommer til løb, og langt de fleste af vores læsere har oplevet at føle sig utrygge, når de løber og oplevet alt fra tilråb til egentlige overfald. Vi ved, at kvinder ofte overvejer at stoppe med at løbe på grund af det, siger Esther Newman til The Guardian.

- Kvinder kan føle sig utrygge, uanset hvilket tidspunkt det er på dagen. Når man ser en kvinde løbe kl. to om natten med høretelefoner, er det bare latterligt.

På Twitter har flere angrebet reklamen under hashtagget #shewasonarun.

Samsung forklarer på Twitter og over for flere medier, at kampagnen er kreeret med et positivt budskab i tankerne: Frihed til at træne, når man har lyst.

- Det har aldrig været vores hensigt at være ufølsom over for igangværende samtaler omkring kvinders sikkerhed. Som en global virksomhed med en mangfoldig arbejdsstyrke undskylder vi for, hvordan det her kan blive opfattet.