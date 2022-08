Samsung klar med en af de hidtil dyreste smartphones

Godt 17.000 kroner skal du hive op af lommen, hvis du vil have det nyeste af det nye, når det gælder smartphones.

For den store udskrivning kan man få største udgave af Samsungs foldbare telefon Galaxy Z Fold 4, der, sammen med lillebror Galaxy Z Flip 4, blev præsenteret på et pressemøde i London onsdag eftermiddag.

Der er skruet op på de fleste specifikationer som for eksempel hastighed, kameraopløsning og batteri på begge telefoner i forhold til de tidligere modeller.

Storebror Fold koster fra godt 14.000 til 17.000 afhængig af størrelse, mens lillebror Flip, der mere appellerer til de yngre og hverdagsbrugerne, kan fås fra 8700 til 10.000 kroner. De ventes at kunne bestilles i Danmark fra slutningen af denne måned.

Begge telefoner kan foldes sammen. Den ene vertikalt, den anden horisontalt. De adskiller sig fra de gamle klaptelefoner, hvor der typisk var skærm på den ene klap og tastatur på den anden.

Stor skærm kan erstatte pc

På moderne foldbare telefoner er der én stor skærm, som kan bøje og dermed følger med, når man klapper telefonen samme eller åbner den.

Idéen er, at man på en udfoldet telefon får en væsentligt større skærm i en telefon, der alligevel kan transporteres i lommen.

Og den mulighed appellerer til mange, fortæller Claus Holm, der er landechef for Samsung i Danmark.

- Galaxy Z Fold appellerer for eksempel til forretningsfolk på farten, fordi den med sin store skærm kan erstatte pc eller tablet, som man så slipper for at slæbe med, siger Claus Holm.

Ifølge den danske Samsung-chef har Danmark været blandt de lande, hvor flest er skiftet fra de traditionelle smartphones til de foldbare.

- I Danmark er vi generelt first movere. Sammenlignet med resten af Europa sælges der flere foldetelefoner her forholdsmæssigt, fortæller Claus Holm.

Mange danskere er skiftet

Generelt har de foldbare telefoner vundet frem og udgør ifølge recordere.dk, der citerer analysefirmaet Counterpoint Research, nu 3,7 procent af smartphonesalget hos Samsung.

Det svarer til, at samsungforhandlere sidste år langede godt ti millioner foldbare telefoner over diskene. Og ifølge den koreanske techgigant er danskerne blandt dem, der flittigst er skiftet til foldbare telefoner.

Og ifølge Claus Holm ventes andelen at stige de kommende år.

- De er blevet mere attraktive, fordi nu stort set alle apps er udviklet, så de også kan passe til de store skærme. Og så er det et skridt væk fra den traditionelle smartphone, siger han.

Det er ikke kun Samsung, der laver foldbare telefoner. Også koreanske LG og de kinesiske producenter Oppo og Honor har markedsført telefoner med foldbare skærme.

Verdens næststørste smartphoneproducent, amerikanske Apple, har foreløbigt holdt sig til de mere traditionelle smartphones.

