Samsung sætter ny standard for opdateringer

Når du køber en telefon, hvor længe skal du så forvente, at producenten stadig har den i tankerne og vil vedligeholde mobilen med ny software? Ikke nødvendigvis ret længe.

Da Sony i efteråret lancerede den 6.000 kroner dyre Xperia 5 III, var løftet to opdateringer af Android-platformen og sikkerhedsopdateringer i to år. Nedtællingen er begyndt og Android-supporten til Sony Xperia 5 III stopper allerede næste år.

I januar kom Motorola Moto G200 i butikkerne. 3.000 kroner er prisen. Løftet er én Android-opdatering. Og da telefonen er født med Android 11, der kom i 2020, er det reelt kun én opdatering til den nu aktuelle version Android 12, inden Motorola ikke længere vil udsende nye Android-opdateringer til Moto G200.

Dette er blot to eksempler ud af mange på Android-platformen.

Samsung trækker markedet med sig

I starten af 2021 annoncerede Samsung, at Galaxy S21-serien, der var aktuel dengang, ville få tre Android-opdateringer, svarende til tre år, samt fire års sikkerhedsopdateringer mod tidligere tre år.

Kinesiske OnePlus lod sommeren efter sig inspirere af Samsung. Nu ville OnePlus-topmodeller få tre Android-opdateringer og fire års sikkerhedsopdateringer. Billigere modeller var dog stadig nede på én opdatering.

Samsung har netop taget endnu et skridt og tilbyder nu fire Android-opdateringer og fem års opdateringer af sikkerhedslaget i en række af produkterne. Det er mere end hvad nogen anden telefonproducent på Android-platformen kan levere, men stadig ikke helt på niveau med hvad Apple tilbyder på iPhone.

Derfor er opdateringer vigtige

Når du køber en telefon, uanset prisklasse, skal du tage opdateringsplanerne med i overvejelserne.

Det sikrer, at din telefon ikke er glemt, så snart den er solgt. Du nyder godt af nye funktioner, fejlrettelser og ikke mindst, så er du mere sikker på, at din telefon er sikret mod hackere og IT-kriminelle.

Hvis ikke du ser dig for, kan du reelt komme ud for, at telefonen er totalt glemt efter kort tid hos producenten. Fortsætter du med at bruge den, vil du over tid opleve, at nogle apps ikke længere kan køre, åbenlyse fejl i styresystemet rettes ikke og så bliver telefonen gradvist mere og mere usikker i forhold til IT-kriminelle.

I dag er to Android-opdateringer et absolut minimum. På dyrere telefoner skal du som forbruger kræve mindst tre-fire års support. Ellers skal du købe en anden telefon.