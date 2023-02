Seks tips til god ladeadfærd, når elbilen skal oplades

Som ny elbilejer er der mange nye ting at forholde sig til, når man skal oplade elbilen. Her er seks tips til korrekt opladning af elbiler

I disse år stifter mange danskere bekendtskab med elbiler for første gang. Det afføder højst sandsynligt mange spørgsmål og usikkerheder om, hvordan opladning af de elektriske biler foregår mest gnidningsfrit og hensigtsmæssigt for både en selv og medbilister.

Manglen på opladere rundt omkring i landet er fortsat massiv. Derfor gør du alle andre elbillister en kæmpe tjeneste ved at følge en håndfuld gode tips og tricks til at optimere opladningen ude på vejene.

Her er seks tips til dig, der gerne vil udvise god ladeadfærd.

Læs også: Test og anmeldelser af elbiler

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Oplad ikke længere tid end nødvendigt

Der er ofte kamp om de ledige ladepladser – særligt ved lynladere. Sørg derfor for at forvarme bilens batteri i forvejen, hvis det er muligt. Dermed oplades bilens batteri med høj effekt fra start, og det nedbringer ladetiden.

Andre elbillister vil også sætte pris på, hvis du stopper lynopladningen, når du når omkring 80 procent batterikapacitet. Herefter går opladningen så langsomt, at du spilder både din og andres tid.

Arkivfoto: Getty Creative

Vælg den rigtige lader

I forlængelse af ovenstående bør du vælge den rigtige lader. Ved en lynlader med en effekt på 300 kW bør du ikke spilde andres tid på at oplade de resterende 20 procent. Det kan en 50 kW oplader lige så vel klare.

Har du masser af tid, så opsøg i stedet en AC-oplader med en effekt på 11 kW eller 22 kW.

Annonce:

Flyt elbilen, når den er fuldt opladt

Mange offentlige parkeringspladser er udstyret med ladestandere med en effekt på 11 eller 22 kW. Holder din elbil og oplader en hel dag, vil andre elbilister sætte pris på, at du flytter bilen, når den er fuldt opladt. Ellers spærrer du opladeren for andre, som kan have gavn af den.

Det samme gælder på arbejdspladsen. Her vil elbilen formentlig være opladet, inden turen går hjem igen om eftermiddagen. Flyt bilen, så kollegaerne kan bruge det begrænsede antal ladere.

Arkivfoto: Getty Creative

Koordiner opladningen med smarte tjenester

Det kan være svært at gennemskue, hvor lang tid der er tilbage af opladningen af en anden persons elbil.

Med den gratis tjeneste NeedToCharge kan man nemt koordinere et bytte af en lader. Og med den gratis app PlugShare kan man oplyse, hvor lang tid man forventer at oplade sin elbil.

Læg en seddel i forruden

Som et alternativ til ovenstående er det god stil at efterlade en note i bilens forrude, hvis du holder i længere tid ved en offentlig parkeringsplads. Med en seddel i forruden ved andre, hvornår du regner med, at opladeren bliver ledig igen.

Annonce:

Overhold tidsbegrænsningen

Må du kun holde ved en lader i eksempelvis 30 minutter? Så overhold tidsbegrænsningen. Den er der ikke for sjov, men fordi der er stor efterspørgsel på den pågældende lader.

Foto: Mobilsiden.dk

Læs også: Seneste nyt om elbiler



Olieskift, dæktryk, rustbeskytter...Hjælp! Er du også ganske automobil-blind og -døv? Så læs med her, hvor Jan, der har været mekaniker i 20 år, fortæller, hvordan han selv passer på sin bil.