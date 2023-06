Selvkørende mareridt: 736 uheld og 17 døde på grund af Teslas autopilot

En undersøgelse fra The Washington Post viser, at der siden 2019 har været flere hundrede ulykker og en række dødsfald på grund af Teslas autopilot

Elon Musk har en våd drøm om, at selvkørende biler skal dominere vejene så hurtigt som muligt.

Men det lader til, at han først og fremmest skal have styr på den autopilot-teknologi, han har i sine Teslaer.

En undersøgelse fra The Washington Post viser nemlig, at der siden 2019 i USA har været hele 736 uheld på grund af teknologien.

17 er døde i den forbindelse.

Avisen har taget udgangspunkt i tal fra The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), der er en myndighed, som hører under det amerikanske transportministerium.

Med oplysningerne har de samtidig fundet frem til langt flere uheld, end ellers tidligere beskrevet.

Elon Musk har stadig ikke udtalt sig om tallene fra The Washington Post. Foto: Tingshu Wang.

Teknologien laver flere ulykker

Tesla indførte autopilot-funktionen i deres biler i 2014. Den avancerede teknologi sørger for, at bilen holder både den rigtige fart og bliver i den rigtige vejbane – mens den samtidig kan hjælpe med selv de mest drilske parkeringer.

Dog skal føreren af bilen stadig skal være opmærksom og klar til at tage kontrol, da systemet ikke kan klare alle situationer.

Ifølge sikkerhedsekspert Missy Cummings er grunden til stigningen i antallet af ulykker nok, at Tesla for knap halvandet år siden også introducerede deres ’fuld-selvkørende-teknologi’, som siden er blevet beta-testet af folk på de amerikanske veje.

- Når alle og enhver pludselig har adgang til denne her teknologi, så er det rimeligt at antage, at den er med til at lave flere ulykker, siger Missy Cummings til Washington Post.

Elon Musk har endnu ikke udtalt sig i sagen, men forsvarede teknologien i 2022.

- Når man når til det punkt, hvor det vil forhindre skader og død, så har man en moralsk forpligtelse til at implementere den slags teknologi, også selvom man måske bliver sagsøgt og bebrejdet af en masse mennesker, sagde han.