Sexshop plaget af instacensur: Tjek om du er ramt

Måske har du prøvet det.

Til dit nyeste opslag på Instagram har du både brugt tid på at fange det helt rigtige lys, og den medfølgende tekst kunne ikke være sjovere.

Men ak. Nærmest ingen likes for det hårde arbejde.

Måske skyldes det, at du er blevet ’shadow banned.’

Der findes stadig ikke et dansk ord for begrebet, men det betyder i korte træk, at Instagram har valgt delvist at skjule dit indhold fra andre brugere.

Det gør de, hvis de mener, at det har overtrådt specifikke retningslinjer, eller hvis de finder det stødende.

En af de Instagramprofiler, der igen og igen er blevet shadow banned, er sexshoppen Peech.

Deres vision er at have en mere åben og tabufri snak om sex, hvilket dog er svært på Instagram, når man er nødt til at censurere sig selv.

Det fortæller medstifter Clara Filippa Damgaard Andersen.

- Vi lægger ikke det indhold ud, vi helst vil, fordi der er en risiko for, at det bliver taget ned, og at vi bliver shadow banned, forklarer hun.

Peech er nødt til at være kreative i sproget, når de laver opslag på Instagram. Foto: Kim Frost

Må ikke skrive 'sex'

Sexlegetøjsbutikken er det seneste år blevet shadow banned, når de har brugt ord, som er meget ’sexagtige’.

Det kunne eksempelvis være ’nude’ og ’sex’, der i stedet skal staves med tal som ’nud3’ og ’s3x’.

Derudover er de meget påpasselige med at dele opslag med kroppe, selvom de egentlig gerne vil dele mange flere af den slags billeder.

- Vi er nødt til at være meget opmærksomme på, hvad vi lægger ud. For en lille virksomhed, og specielt i vores opstart med et småt budget, var Instagram virkelig et vigtigt medie til at kunne komme ud med vores visioner og markedsføre dem billigt, siger Clara Filippa Damgaard Andersen og uddyber:

- Men det er tydeligt at se, at der kommer meget mindre organisk trafik fra Instagram til vores profil, i de perioder, vi har været shadow banned.

'Instagram har et ansvar'

Tidligere har man ikke selv været i stand til at tjekke, om man var shadow banned eller ej, og det er især et problem for dem, der som lever af indhold på Instagram, eller som bruger det som salgsplatform.

Men det kan man nu.

Og selvom Instagram ikke selv bruger betegnelsen shadow banned, har de netop fremlagt et værktøj, der kan vise, om du er ramt af restriktioner eller ej.

Det fortæller Instagramchefen Adam Mosseri på Twitter.

For at undersøge det skal man gå ind på sin profil, under 'indstillinger', finde 'konto' og tjekke sin 'kontostatus'

Se opslaget nedenfor.

Clara Filippa Damgaard Andersen sætter pris på, at der nu rent faktisk er blevet lettere at undersøge, hvorfor man er underlagt Instagrams restriktioner.

Men det betyder ikke, at de i fremtiden får lettere ved at dele indhold, fortæller hun.

- Instagram har som stort globalt medie stadigt et ansvar for, at der kan være forskelligt indhold på deres platform, siger hun.