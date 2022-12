Shoppingcenter anmeldt: Filmede på toiletter

Kameraerne var sat op for at forhindre hærværk og tyveri i City2, men kan blive en dyr affære

Det er ikke rart at blive filmet, når man står og vrider slipset ved et pissoir.

Den oplysning har de muligvis ikke fået hos Danske Shoppingcentre, som efter eget udsagn står bag 18 markante shoppingcentre fordelt over hele lande.

Datatilsynet har i hvert fald politianmeldt kæden for ’ikke i tilstrækkelig grad at have begrænset tv-overvågningen på i hvert fald ét toiletområde i indkøbscentret City2.’

Det skriver Datatilsynet på sin hjemmeside.

Sagen startede, efter Datatilsynet modtog en klage om tv-overvågning ved flere toiletområder i Høje-Tåstrup-storcentret.

Ifølge Danske Shoppingcentre havde de sat kameraerne op for at forhindre hærværk og tyveri – og selvfølgelig for at skabe tryghed for kunderne.

Koster 350.000 kroner

I forbindelse med overvågningen havde man i City2 implementeret en teknisk løsning med en sort markering på kameraet hen over det sted, hvor der var opsat et urinal på et af herretoiletområderne.

Men Datatilsynet vurderer altså, at den sorte markering ikke har været nok til, at de mandlige gæster ikke blev filmet, når de strintede.

Og det er ifølge Datatilsynet i strid med princippet om dataminimering og bør derfor koste 350.000 kroner i bøde

’Det er et grundlæggende princip i GDPR, at der ikke må behandles flere personoplysninger end nødvendigt. I dette tilfælde er der tale om en meget privat situation, hvor de færreste vil forvente at blive filmet. Derfor mener vi, det skal udløse en bøde’, siger kontorchef Karina Kok Sanderhoff.