Skandale i spilselskab: - Der vil komme flere sager som disse

Selvom man laver et af de seneste års bedste spil, kan man stadig have et giftigt arbejdsmiljø.

Det er efter alt at dømme tilfældet hos spilselskabet ZA/UM, der står bag hittet Disco Elysium, som siden udgivelsen i 2019 er blevet skamrost af både fans og anmeldere.

Spilselskabet fortæller nu åbent efter længere tids drama i kulissen, at de har været plaget af 'grænseoverskridende adfærd' og 'dårlig ledelse' fra tre ledende skikkelser, som ikke længere er i virksomheden.

Det skriver finansmediet Gameindustry.biz.

Ifølge spilselskabet drejer det sig om chefdesigner Robert Kurvitz, forfatter Helen Hindpere og art director Aleksander Rostov, som alle blev fyret sidste år.

De tre bliver blandt andet anklaget for at have skabt et dårligt arbejdsmiljø, for at have talt nedsættende til de andre ansatte og for at diskriminere mellem kønnene.

ZA/UM bekræfter derudover, at der kommer til at være et juridisk efterspil, uden dog at forklare, hvad det helt præcis vil betyde.

Disco Elysium er blandt andet blevet rost for udseendet, der skiller sig meget ud i forhold til andre spil.

I et interview med den estiske avis Eesti Ekspress, uddyber direktør i ZA/UM Ilmar Kompus kritikken af de tidligere ansatte.

‘De behandlede deres kollegaer ekstremt dårligt, og selvom de fik besked på at rette op, så var der intet, der ændrede sig. Derfor var vi nødt til at fyre dem. Robert (Kurvitz.red.) har åbenbart en historik med at nedgøre kvinder, som vi ikke kendte til, men selvfølgelig vil det ikke give mening for en international virksomhed i vækst at tolerere sådan en adfærd’, forklarer han.

Robert Kurvitz har dog sagsøgt sit tidligere spilstudie for bedrageri. Han mener, at både han og de andre to fyrede er blevet presset ud af virksomheden, som de skriver mere om på Twitter.

Sagerne vil stadig pible frem

Krænkelser i spilbranchen er dog ikke et nyt fænomen. Tværtimod. I de seneste år har der været utallige eksempler fra nogle af verdens største spilgiganter, som eksempelvis Ubisoft og Nintendo.

I 2021 tog Activision Blizzard alle overskrifter, efter den amerikanske delstat Californien valgte at sagsøge dem for at have en kultur med 'konstant seksuel chikane' og kønsdiskrimination.

Ifølge Miguel Sicart, der er lektor på ITU-universitet i Købehavn, har vi kun set toppen af isbjerget, når det kommer til krænkelser og overgreb i spilbranchen.

Det skyldes blandt andet, at man i spilindustrien forener kunstnere med folk fra teknologiens verden. Og ifølge Miguel Sicart har der i det krydsfelt gennem tiden været enormt mange eksempler på grænseoverskridende adfærd og dårlig ledelse.

- Men det er jo godt, at vi begynder at snakke mere og mere om det. Det har længe været en af de værst bevarede hemmeligheder, at spilbranchen er plaget af dårlige arbejdsmiljøer, forklarer lektoren.

Robert "Bobby" Kotick har været et af omdrejningspunkterne for en gigantisk krænkelsessag hos spilgiganten Activision Blizzard, hvor han blandt andet er blevet anklaget for ikke at gøre nok for sine ansatte.

Selvom han opfatter sagen på ZA/UM som kompliceret, er det samtidig et godt bevis på, at selvom man laver et fremragende og mangfoldigt spil, så er det stadig lavet af mennesker, som kan opføre sig som idioter.

Derfor er han heller ikke i tvivl om, at vi i fremtiden kan forvente flere af den slags historier.

- Det er først, når den generation, som råber højt nu, har magten, at vi kan forvente, at sagerne stopper med at pible frem fra tid til anden, siger han.

Og det er heller ikke utænkeligt, at det også kunne være tilfældet herhjemme.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at lignende ting kunne ske og er sket i Danmark. Men vi har måske et bedre system til at håndtere sager som disse, end de har i Estland, Frankrig og USA, forklarer Miguel Sicart.