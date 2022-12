Skandaleramt spilgigant fjerner kønnene – vælg i stedet mellem to kropstyper

Der findes en tid før og efter ’World of Warcraft’.

Den gigantiske epidemi af et spil kom på gaden i 2004 og blev langsomt og sikkert et af de største onlinespil af sin slags i verden.

Godt hjulpet på vej af de mange betalende spillere, som måned efter måned betalte tæt på 100 kroner for at lege med.

Det må specielt have været sjovt for ejerne, dengang spillet havde lidt over ti millioner aktive spillere.

Men de sidste par år har været med en masse bump på vejen.

Spilselskabet bag, Activision Blizzard, har været omdrejningspunktet for en kæmpe sag om konstant seksuel chikane og diskrimination af kvindelige medarbejdere, og de sidste par udvidelsespakker til spillet har samtidig skubbet flere spillet væk, end de har tiltrukket nye.

Men World of Warcraft er stadig blandt de mest populære i sin genre, de såkaldte Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG), og det har derfor været spændende at følge med i, om den seneste tilføjelse til spillet, ’World of Warcraft: Dragonflight’ kan ændre noget.

Grundspillet er fra 2004, og det kan stadig ses. Foto: Activision Blizzard

Måske et vendepunkt

Spillet udkom 28. november, og spillerne får mulighed for at besøge et nyt område, der hedder Dragon Isles.

Det tegner jo meget godt, men det er ikke et umiddelbart godt indtryk, man får, hvis man læser brugeranmeldelserne på Metacritic, der lige så stille er begyndt at trille ind.

For man bliver i hvert fald ikke meget klogere på, om den nye udvidelsespakke er god eller ringe.

Baseret på 136 anmeldelser, får spillet i skrivende stund en score på 5,3 ud af 10, og folk er enten meget begejstrede eller meget skuffede over spillet.

- En meget halvbagt tilføjelse for en utrolig dyr pris. Specielt når man stadig skal betale et fast beløb om måneden for at spille det, skriver en bruger i sin anmeldelse eksempelvis og kvitterer med karakteren tre.

Den nyeste tilføjelse til 'World of Warcraft' er allerede både elsket og hadet. Foto: Activision Blizzard

En af dem, som rent faktisk er begejstret for spillet, er Kristoffer Berwald Hvilsted Jensen.

Han er ‘World of Warcraft’-indholdsskaber, blandt andet streamingplatformen Twitch, hvor mere end 24.000 følger med, når han spiller.

De sidste 16 år har han spillet World of Warcraft og efter det, han betegner som et par halvdårlige udvidelsespakker til spillet de sidste par år, ser han den nyeste som en god retning for spillet.

- De kommer med mange af de ting, som spillerne har efterspurgt i lang tid og er gået tilbage til filosofien, om at det først og fremmest skal være sjovt at spille, forklarer han.

Det skyldes blandt andet, at spillet er blevet mindre tidskrævende, og at Blizzard har tilføjet flere gamle elementer fra tidligere spil, så man har større mulighed for at gøre sin karakter unik.

- Den her udvidelse kunne godt være det vendepunkt, som World of Warcraft har haft brug for i flere år, siger han.

Kan ikke længere vælge køn

Der, hvor spillet for alvor deler vandene, er i forhold til køn.

For ulig alle tidligere spil, kan man ikke længere vælge at være mand eller kvinde, men derimod ’kropstype 1’ eller ’kropstype 2’.

Den nyeste race i World of Warcraft hedder Dracthyr. Foto: Activision Blizzard

Selvom det reelt ingen forskel gør inde i spillet, harcelerer flere spillere over det i deres anmeldelse af spillet.

- I stedet for at gøre en dyd ud af at skubbe deres politiske dagsorden ud over rampen, burde Blizzard rent faktisk forsøge at lave et bare nogenlunde spil, skriver en bruger og giver nul stjerner.

En anden kvitterer også med nul stjerner, og kalder spillet for ’en politisk platform for den yderste venstrefløj’.

Kristoffer Berwald Hvilsted Jensen forstår dog godt, hvorfor Activision Blizzard har været nødt til at ryste posen med deres seneste tilbygning.

- Blizzard prøver jo at undgå at træde nogen over tæerne i kølvandet på den retssag, de har været igennem, siger Kristoffer Berwald Hvilsted Jensen og uddyber:

- Og selvom der måske er nogle, som bliver sure over det nye tiltag med kønnene, kan det måske vise sig at blive en styrke på længere sigt, hvis det betyder, at vi får større mulighed for at tilpasse vores karakterer.