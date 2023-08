Skift elselskab og spar mange penge på opladning af elbil

Overvejer du at anskaffe en elbil? Så skal du ikke kun tænke over, hvilken ladeløsning der passer bedst til dig og din husstands samlede kørselsforbrug.

Du bør også tænke grundigt over, hvilket elselskab og hvilken elaftale du har.

Guide til opladning af elbil med ladeboks i hjemmet

Strømforbruget eksploderer med en elbil

Arkivfoto: Jesper Nørgaard Sørensen

De fleste med elbil har egen ladeboks installeret, så opladningen foregår, mens bilen holder parkeret i carporten eller garagen. Det betyder også, at husstandens strømforbrug får et gevaldigt nøk i vejret.

En gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn i et 150 kvadratmeter hus har ifølge Energistyrelsen et strømforbrug på cirka 4.500 kWh om året.

Det er ikke ualmindeligt, at strømforbruget fordobles, når man anskaffer en eller flere elbiler.

En dansker kører i bil i gennemsnit 17.000 kilometer om året. En moderne elbil har en effektivitet under blandede køreforhold på 5 kilometer per kWh.

Er man bare én i husstanden med dette kørselsforbrug i en elbil, sluger den cirka 3.400 kWh på opladning om året.

Kig din elaftale efter i sømmene

Arkivfoto: Getty Creative

På grund af den markante forøgelse af strømforbruget bør du give husstandens elaftale et eftersyn.

Måske har du en gammel aftale med en høj gennemsnitlig kWh-pris i forhold til, hvad du kan få i dag. Eller måske har du en fastprisaftale og bør i stedet vælge en fleksibel, timeafregnet elpris.

Prisen på opladning løber for eksempel op i cirka 660 kroner per måned med et gennemsnitligt kørselsforbrug på 17.000 kilometer om året og en elaftale med en gennemsnitlig strømpris på 2,10 kroner per kWh.

Alene med en marginalt billigere elaftale til eksempelvis 1,90 kroner per kWh sparer du nemt 60 kroner om måneden. Og det er kun for strømmen brugt til opladning af elbilen.

Kører du mere, eller er der flere biler i husstanden, kan besparelsen nemt vokse væsentligt mere.

Find den billigste elaftale

Arkivfoto: Thomas Borberg

Hvilken elaftale bør man så vælge? Det er der desværre ikke noget facit på. Hvad der er billigst for dig, afhænger blandt andet af husstandens forbrug, forbrugsmønster og adresse.

På den offentlige hjemmeside elpris.dk kan du slå dit postnummer og dit årsforbrug op og se de billigste elaftaler. Læs dog alt med småt grundigt, inden du lader dig friste af gode introtilbud på strøm.

Overvej også at vælge en ladeudbyder, der tilbyder særligt gode priser, hvis du også vælger elaftale hos samme selskab. Se en komplet liste over ladeudbydere her.

