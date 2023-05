Skift mobilabonnement og spar hele 660 kroner

Der er mange penge at spare ved at skifte mobilabonnement for tiden. Se hvordan du sparer hele 660 kroner

Det kan i den grad godt betale sig at være tilbudsjæger - ikke kun når det gælder dagligvarer, men i særdeleshed også når man skal købe mobilabonnement.

Gavekort og masser af rabat

Lige nu har lavprisselskabet eesy, som bruger TDC’s mobilnet, et virkelig godt tilbud. Her kan du spare intet mindre end 660 kroner ved at skifte til teleselskabet.

Den ene del af den enorme rabat består af et såkaldt SuperGavekort på 300 kroner, som kan bruges på alt mellem himmel jord.

De resterende 330 kroner i rabat opnår man i løbet af de første 12 måneder, hvor abonnementet med fri tale, fri data og 5G koster 169 kroner per måned i stedet for de normale 199 kroner per måned.

Der er dog et lille men. Gavekortet gives kun, hvis du flytter dit mobilnummer til teleselskabet. Bemærk, at tilbuddet kun gælder til og med den 31. maj.

Til gengæld er der hverken binding eller et oprettelsesgebyr, når du skifter til teleselskabet. Og da eesy er et lavprisselskab, betaler du en fast lav pris for mobilabonnementet. TDC’s mobilnet, som eesy bruger, er desuden for nylig blevet kåret som Danmarks bedste af Teknologisk Institut for ottende år i træk.

Arkivfoto: Getty Creative

Masser af data i EU til sommerferien

Hvis du er en af mange danskere, der rejser til udlandet i løbet af sommeren, er du også ganske godt dækket ind med dette abonnement hos eesy. Abonnementet indeholder fornuftige 25 GB data til brug i samtlige EU-lande.

Fra 1. juni og til og med 31. august 2023 fordobles mængden af EU-data dog til hele 50 GB. Dermed kan du streame løs og bruge mobilen helt som du plejer - selv på en flere uger lang udlandsferie. 50 GB data svarer til intet mindre end 200 timers afspilning af film og serier på Netflix.

Danskernes forbrug af mobildata stiger år for år, men med fri data hjemme i Danmark slipper du for at bekymre dig for, om du har nok data til rådighed.

Husk den gode mobildækning

Som altid, når du køber nyt mobilabonnement, bør du ikke lade dig friste af gode besparelser, hvis det betyder, at du får dårlig mobildækning af skiftet.

Der er i Danmark fire forskellige mobilnet, og hvert mobilnet har styrker og svagheder overalt i landet. Hvad der virker godt på din bopæl, kan virke dårligt for andre og omvendt.

Ved du ikke, om det er TDC, Telia, Telenor eller 3’s mobilnet, der fungerer bedst hos dig? Så kan du tage et kig på Telepristjeks dækningskort. Her kan du se mere end 9.500 danskeres oplevelse af deres mobilnet i alle danske postnumre.

