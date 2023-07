Skør udmelding: Nu er omstridt fodtøj forbudt

De hullede sko kendt som crocs har altid været lidt af et kontroversielt samtaleemne.

For er skoen et udtryk for ringe tøjstil og dovenskab, eller et klart tegn på at man er med på den hotteste mode samt går op i komfort?

Hvor nogle nok vil mene, at det er den sidste holdning, som har taget over i de senere år, lader det til, at arrangørerne af e-sportsligaen ESL måske er af den første opfattelse.

For fra 26. juli af må spillere ikke længere have crocs på, når de skal op på scenen og konkurrere i skydespillet Counter-Strike.

Det skriver Kotaku.

Crocs ingen adgang

I en opdatering af ESL's officielle regelbog, kan man således læse følgende:

'Spillerne og holdene skal sikre, at de alle er iført samme farvet holdpåklædning, lange bukser og lukkede sko.'

Og hvis nogen stadig skulle være i tvivl om, hvad de nye regler indebærer, har arrangørerne da også gjort det klokkeklart en gang for alle.

'Crocs betragtes som åbne sko og er derfor ikke tilladt.'

Skoen er dog ikke den eneste form for beklædning, som er blevet forbudt fremover i turneringen. I fremtiden vil det hellere ikke være lovligt at bære klip-klapper eller nogen form for hovedbeklædning.

Forbryder man sig mod det nye regelsæt, vil man blive pålagt en bøde på minimum 250 dollars, hvilket svarer til cirka 1700 dansker kroner.

ESL vil tilmed også sørge for at have 'passende tøj' parat til spillerne, skulle de ikke overholde reglerne. Udgifterne for tøjet vil efterfølgende blive fratrukket det konkurrerende holds præmiepulje.