Skræmmende: Din bil ved alt om dig

Mozilla har undersøgt de oplysninger, som 25 af de største bilmærker indsamler om deres ejere. Samtlige 25 dumper med et brag, når det kommer til datahåndtering

Man kan da snart heller ikke være i fred noget sted længere - Ikke engang i sin egen bil.

I hvert fald ikke, hvis man kører rundt i en nyere slæde, som er spækket med smart elektronik.

For lige så vel, som bilerne kan få dig fra a til b, så er de også 'datahøst-maskiner', der ved alt om dig.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Mozilla står bag.

Her har den amerikanske browser-gigant undersøgt datahåndteringen hos 25 af de største bilfabrikanter i verden, hvor de især har fokus på det amerikanske bilmarked.

Konklusionen er skræmmende. Samtlige 25 bilmærker dumper nemlig med et brag, fremgår det af undersøgelsen.

'Noget rod'

Den første advarselslampe, der blinker kraftigt i Mozilla-undersøgelsen, er, at alle bilmærker indsamler langt flere personlige oplysninger, end de overhovedet har behov for.

'Alle trackerne, kameraerne, mikrofonerne og sensorerne registrerer alle dine bevægelser,' lyder det fra Mozilla ifølge Computerworld.

Samtidig har de langt flere muligheder for at overvåge brugerne end andre produkter og apps.

De kan nemlig indsamle data på baggrund af, hvordan du interagerer med din bil, og hvilke enheder du kobler til din bil som f.eks. noget så simpelt som en telefon.

De kan også tilrane sig oplysninger gennem bilens egen app eller fra tredjepartner som Google Maps.

’Det er noget rod. Den måde, hvorpå bilfirmaer kan indsamle og dele din data er så omfattende og kompliceret, at man kunne lave en hel undersøgelse om kun det aspekt,’ skriver Mozilla i undersøgelsen.

Tesla er blandt de biler, hvor det ifølge undersøgelsen står allerværst til. De dumper nemlig på samtlige parametre. Foto: Tesla

Og der skulle være tale om ekstremt personlige data – fra information om din sygehistorik og dit sexliv, til hvor hurtigt du kører i snit - og hvilke sange du oftest hører på farten. Og alt herimellem.

Men det slutter selvfølgelig ikke her.

For hvis man i det mindste troede, at man selv havde bare lidt ejerskab over sine oplysninger, så bliver man fælt skuffet.

Faktisk er det kun Renault og Dacia, der tilmed ejes af samme moderselskab, af de adspurgte, der lader bilisterne have fuld råderet over deres data.

Ifølge Mozilla er det også et af de største problemer for forbrugerne.

'Bilmærker gør, hvad end de kan, for juridisk at slippe afsted med dine data,' skriver Mozilla.