Skræmmende opkald: 'Mor, slemme mænd har mig'

Hun fortæller selv, at hun kommer til at være hjemsøgt af oplevelsen resten af sit liv.

For da amerikanske Jennifer DeStefano tog opkaldet fra et ukendt nummer 20. januar, blev hun samtidig del af en hastigt voksende trend af falske kidnapninger, som laves ved hjælp af kunstig intelligens.

I røret var, hvad Jennifer DeStefano på daværende tidspunkt troede, var hendes 15-årige datter Brie, som ellers skulle have været på skiferie med sin far.

- Mor, jeg har dummet mig, sagde pigestemmen i telefonen og fortsatte:

- Mor, slemme mænd har mig.

Herefter fulgte en mandestemme, som krævede i omegnen af otte millioner kroner, hvis datteren skulle vende hjem igen.

Inden han lagde på, sagde han blandt andet, at han ville ’udnytte datteren seksuelt og slå hende ihjel,’ hvis Jennifer DeStefano så meget som overvejede at kontakte politiet.

Det skriver tech-mediet Gizmondo.

AI-eksperten Christian Bech Nørhave råder til, at man måske skal til at have et safeword med sin mor, så man ikke bliver snydt af kunstig intelligens.

Ingen grænser for ondskaben

Men det hele var falskt, og pigestemmen var konstrueret ved hjælp af AI-teknologi.

Sagen bliver i disse dage foldet ud under en høring i det amerikanske senat, hvor dagsordenen er, hvilken indflydelse kunstig intelligens kan have.

- Jeg vil aldrig kunne få stemmen og de desperate råb om hjælp ud af hovedet igen. Det er en hver forældres værste mareridt at høre sit barn trygle om hjælp, sagde Jennifer DeStefano og fortsatte:

- Vi kan ikke stole på det vi ser og hører. Der er ingen grænser for den ondskab, som kan skabes med AI.

'Skræmmende hurtigt'

Og det kan blive rigtig farligt, at svindlere nu i højere grad end nogensinde før kan skabe så realistiske og personlige svindelnumre.

Det fortæller William Atak, der er ekspert i deepfakes - digitalt manipulerede videoer, billeder eller lyd.

Han hæfter sig især ved, hvor alarmerende det er, at teknologien har rykket sig så hurtigt i den seneste tid.

- Det er skræmmende, at det er gået så hurtigt. Den udvikling vi har set de sidste seks måneder har været tilsvarende den, vi tidligere har set på ti år, og AI er selvfølgelig en stor del af forklaring, siger han.

Deepfake-ekspert William Atak savner mere regulering på deepfake-området. Foto: William Atak.

Han er samtidig bekymret for, at vi fuldstændig mister tilliden til den information, vi får, når man nu så nemt kan manipulere på både billeder og lyd.

- Tidligere var det ret nemt at spotte, når noget var blevet deepfaket. Det kan vi stadig, selvom det er blevet sværere, men der går nok ikke lang tid, før det bliver rigtig svært, forklarer han.

Derfor savner William Atak også, at man fra politisk hånd ruster sig bedre til fremtiden.

- Der er behov for konkret og koncentreret regulering på det her deepfake-område, som samtidig ikke begrænser de mange positive aspekter ved teknologien. Men vi er nødt til at beskytte muligheden for at undgå, at situationer som det her kan opstå, siger deepfake-eksperten.