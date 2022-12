Slut med 'fly-mode': Snart må du ringe i flyet på vej til Mallorca

EU-Kommission har netop besluttet, at flyselskaber nu må have 5G-teknologi ombord på fly sammen med langsommere mobildata

Sædet i oprejst position. Spænd sikkerhedsbæltet. Sæt telefonen på ’fly-mode’.

Det har i mange år været de vigtigste huskeregler, når man eksempelvis har skullet flyve med hele den pukkelryggede familie til Gran Canaria.

Men snart kan den procedure være fortid.

I hvert fald den del, der handler om telefonen.

For EU-Kommission har netop besluttet, at flyselskaber nu må have 5G-teknologi ombord på fly sammen med langsommere mobildata.

Det skriver BBC.

Selvom det stadig ikke er fuldstændig besluttet, hvordan de nye regler skal implementeres, betyder det, at man i fremtiden ikke er nødt til at sætte sin telefon på ’fly-mode’, og at man rent faktisk stadig kan bruge sin telefon til opkald og direkte streaming på farten.

Thierry Breton, der er EU-kommissær for det indre marked, fortæller, at det blandt andet vil ’hjælpe europæiske virksomheder med at vokse’.

’Himlen kommer ikke længere til at begrænse os i forhold til mulighederne for at få superhurtig højkapacitetsforbindelser', siger han.

Skæringsdatoen, for hvornår den nye EU-regel skal træde i kraft, er 30. juni 2023.