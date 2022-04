Snapchat hyrer dansk direktør

Tidligere direktør for Parken Sport & Entertainment Lars Bo Jeppesen er blevet udnævnt til at lede Snaps forretning i Norden.

Han tiltræder formelt i dag som general manager nordics med ansvar for Snaps aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige, oplyser Snap Inc. til Ekstra Bladet.

– Snapchat har en fantastisk kultur, og jeg er begejstret for at blive en del af det nordiske team på et så spændende tidspunkt for virksomheden. Snaps mission om at give folk mulighed for at udtrykke sig selv og opdage verden ved at kombinere det, de ser i den virkelige verden, med en digital oplevelse gennem AR (augmented reality, red.), er fremtiden.

Lars Bo Jeppesen til højre for landstræner Kasper Hjulmand på tribunen i Parken før en FCK-kamp. Foto: Lars Poulsen

- Der er bare så meget potentiale med AR, der rækker ud over appen, og Snap er kendt verden over som førende på dette område. Sammen med teamene ser jeg frem til en spændende rejse mod fremtiden for AR og opbygning af en endnu stærkere tilstedeværelse af Snap i Danmark, Sverige og Norge, siger Lars Bo Jeppesen i en pressemeddelelse.

Travlt med ansættelser

Lars Bo Jeppesen stoppede efter eget ønske som direktør i Parken i slutningen af maj 2021.

Han har tidligere arbejdet for mediekoncernen Dentsu Aegis Network, der opkøbte sponsorrådgivningsfirmaet Promovator. Et selskab, som Lars Bo Jeppesen havde stiftet med Preben Elkjær.

I løbet af de kommende måneder åbner Snapchat et nyt kontor i København.

Snapchat satser hårdt på augmented reality(AR) og har senest implementeret mulighed for at prøve tøj virtuelt. Foto: Lars Poulsen

'Lars Bo tiltræder på et vigtigt tidspunkt for virksomheden og regionen. Snapchat når ud til omkring otte millioner mennesker i Danmark, Sverige og Norge. Snapchat åbner i løbet af de kommende måneder nyt kontor i København, så Lars Bo har allerede travlt med at ansætte et salgsteam til det nye danske team', lyder det i pressemeddelelsen.

