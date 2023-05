Råd om hvilke genstande, man skal bruge til selvskade, hvordan man gør, hvor på kroppen og hvor voldsomt det kan lave skade.

Det er, hvad der kan møde børn, der chatter med Snapchats robot 'MY AI', skriver DR.

I mediets podcast 'Enter' har medvært Christian Skettrup testet, hvor langt robotten vil gå i at give råd om selvskade.

Og det er langt, viser det sig.

Sådan kan 'MY AI' i Snapchat for eksempel se ud. Foto: Snap Inc.

'MY AI' kommer nemlig med detaljerede råd om, hvad DR-værten, der i testen udgiver sig for at være et barn, kan gøre for at skade sig selv.

'Yderst alarmerende og forfærdeligt'

Selvom det krævede, at han udfordrede dens etik, lykkedes det altså at få robotten til at guide til selvskade - og det er et problem, at den overhovedet kan det, mener psykolog Per Frederiksen fra Red Barnet, som DR har talt med.

Han kalder det både 'yderst alarmerende' og 'forfærdeligt'.

- Det er vores værste frygt i forhold til AI (kunstig intelligens, red.), der nu er virkelig, siger Per Frederiksen, der har en formodning om, at 'MY AI' vil gøre skade for dens brugere.

Han mener derfor, at Snapchat bør tage ansvar i sagen og stoppe med at bruge børn som forsøgskaniner i et usikkert system.

'Overholder retningslinjer'

Snapchat skriver i et skriftligt svar til DR, at 'vi tager vores ansvar for at designe produkter og oplevelser, der prioriterer sikkerhed og aldersegnethed alvorligt. Vi kræver, at Snapchat-brugere er 13, og som du har set, vil MY AI bekræfte det i svar'.

'Vi har programmeret MY AI til at overholde vores fællesskabsretningslinjer. Din test viser, at når MY AI bliver stillet et spørgsmål om mental sundhed, vil den tilbyde at dele ressourcer fra betroede ekspertorganisationer.'

Gav sex-råd til ung pige

Det er ikke første gang, 'MY AI' er i vælten. Robotten har også været under kritik for at give to forskere, der udgav sig for at være en 13-årige pige, råd om, hvordan hendes seksuelle debut med en 31-årig mand bliver mest hyggelig med stearinlys og musik.

Hvis du vil slippe for Snapchats robot - eller få den fjernet hos dit barn - kræver det både lidt krumspring og en økonomisk investering. Læs her, hvordan du gør.