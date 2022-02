Snart kan du ændre dit brugernavn på Snapchat

Fra 23. februar 2022 vil det være muligt for alle Snapchat-brugere, på både Android og iOS, at skifte sit brugernavn.

Det oplyser Snapchat Inc. i en pressemeddelelse.

Hverken venneliste, Snap-kode, Snap-score, minder eller andet, som man har lagt på sin profil, vil blive påvirket, hvis man vælger at ændre det.

Snapchat frigav i januar en stor opdatering med mange nye muligheder, men her var der ikke et ord om den efterspurgte funktion, der ellers blev tilgængelig i december for for australske brugere.

Mest efterspurgte ændring

- Snapchat er en app, der fokuserer på, hvad der sker her og nu, og i takt med at mennesker udvikler sig og vokser – er det vigtigt at kunne tilpasse et brugernavn, som måske ikke længere er det rigtige for brugeren.

- Denne funktion er den mest efterspurgte ændring, og Snapchat er derfor glad for endelig at kunne tilbyde denne til sine brugere, lyder det i pressemeddelelsen.