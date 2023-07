Snart sker det: Stor ændring

En glad sæl, et skelet, der spiller på en trumpet, og en guldmedalje.

Det er nogle af de ikoner, som du måske er stødt på, når du har siddet og rullet igennem verdens største internetforum, Reddit.

Men snart skal det være slut med de små ikoner, som brugere igennem årene har kunnet købe til hinanden for at vise deres taknemmelighed eller støtte.

Det skriver Reddit selv i et forumpost.

Slut med Reddit Coins

For torsdag 13. juli fjernede Reddit muligheden for at købe deres digitale mønter kaldet Reddit Coins, der bruges til at købe de små ikoner og priser.

Selve ikonerne og priserne vil fortsætte indtil 12. september 2023.

'Det er blevet klart, at priser og mønter, som de eksisterer i dag, skal genovervejes, og det nuværende system bør udfases,' skriver en Reddit-administrator i det officielle opslag.

Et eksempel på nogle af de over 50 ikoner, som brugere kan uddele til hinanden for Reddits digitale mønter. Foto: Reddit.

Nyt system

Ifølge Reddit vil man fjerne funktionen og de over 50 ikoner, som brugere kan uddele til hinanden, i et forsøg på at simplificere forummet.

Forummet understreger dog, at muligheden for at belønne godt indhold stadigvæk vil være en central del af Reddit.

'At belønne indhold og bidrag vil stadig være en kernefunktion på Reddit. I de kommende måneder vil vi fortælle, hvordan det vil se ud i fremtiden,' skriver administratoren.

Hvornår den nye funktion lander, kan Reddit ikke fortælle mere om, da den stadig er i testfasen.

Brugere er utilfredse

Beslutningen om at fjerne de mange små ikoner er dog ikke faldet i lige god jord hos alle.

I tråden kan man læse, hvordan flere brugere er utilfredse med afskaffelsen af funktionen.

'Afskaffelse af funktioner uden en klar erstatning - det er jo bare endnu en dag på Reddit.'

Andre brugere føler, at forummet på uretfærdig vis tager noget fra dem, uden at de får noget igen.

'Så I har bare tænkt jer at tage de mønter, som vi har betalt for, uden noget hensyn? Uden at give os nogen form for kompensation i form af premium (et betalt abonnoment på Reddit, red.) for de mønter, som vi har lige nu, eller de mønter vi ikke kommer til at få i fremtiden for vores abonnement?'

Det er ikke mere end en måned siden, at Reddit gik i sort i protest, efter at forummet annoncerede, at det ville begrænse muligheden for adgang via tredjeparts-apps.