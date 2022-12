Spar 2.000 kroner om året på mobilt bredbånd med dette trick

For helt ned til 179 kroner per måned kan du få billigt mobilt bredbånd til hjemmet. Se sparetricket, som teleselskaberne hader

Abonnementer med mobilt bredbånd er dyre. I hvert fald sammenlignet med et mobilabonnement.

Det kan du vende til din fordel, hvis du ønsker billigt internet til hjemmet. Læs mere om sparetricket, som teleselskaberne hader.

Mobilt bredbånd gennem et mobilabonnement

Arkivfoto: Getty Creative

De danske teleselskaber sælger mobilt bredbånd til priser på alt mellem 229 og 349 kroner per måned. Gennemsnitsprisen er på 294 kroner per måned.

I mange år har man kunnet købe et såkaldt ekstra datakort til et mobilabonnement med fri data for ned til 20 kroner per måned. Det ekstra SIM-kort kan indsættes i en 4G- eller 5G-router, som man selv indkøber. Dermed får man usædvanligt billigt mobilt bredbånd.

Måske også for billigt. I hvert fald satte teleselskaberne tidligere på året en kollektiv stopper for det, da de fjernede muligheden for at købe ekstra SIM-kort til mobilabonnementer med fri data.

Teleselskaberne kan dog ikke forhindre dig i at spare mange penge ved at købe et mobilabonnement i stedet for et bredbåndsabonnement og indsætte SIM-kortet i en trådløs router, som du selv køber.

Grafik: Telepristjek.dk

Efter 12 måneder er det billigere at købe egen 5G-router og bruge et mobilabonnement som mobilt bredbånd.

Spar op til 2.000 kroner om året

Med dette sparetrick kan du nøjes med kun at betale ned til 179 kroner per måned. Det er den pris, som det billigste mobilabonnement med fri data koster hos teleselskabet dukaTALE.

Når man køber mobilt bredbånd hos et teleselskab, følger der ofte en router med i købet - enten til låns eller som køb. Benytter du dette sparetrick, skal du selv indkøbe en 4G- eller 5G-router.

En god 5G-router til prisen er ZTE HyperBox MC801A. Den koster ganske vist 2.200 kroner i indkøb, men den udgift er hurtigt tjent hjem. Faktisk er sparetricket den billigste løsning allerede efter 12 måneder. For hver måned der går, sparer du nemlig 170 kroner i forhold til det dyreste mobile bredbånd til 349 kroner per måned. Det giver en årlig besparelse på hele 2.040 kroner.

Der er altså ingen grund til at købe et dyrt abonnement med mobilt bredbånd, da du - uanset hvilket teleselskab du køber det hos - betaler en højere pris end et mobilabonnement med fri data.

Vælg et teleselskab med god dækning

Arkivfoto: Klaus Gottfredsen

Uanset om det gælder mobilt bredbånd eller et mobilabonnement, bør du vælge et teleselskab med god dækning.

Den dårlige nyhed er, at teleselskabernes mobildækning svinger utroligt meget fra adresse til adresse. Det kan derfor være svært at vide, hvilket teleselskab der har bedst dækning på ens adresse.

Den gode nyhed er, at der trods alt ’kun’ er fire forskellige mobilnet i Danmark, og du kan gøre flere ting for at finde et teleselskab med god dækning på din adresse.

