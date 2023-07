Spar 50 procent på mobilregningen resten af året

Er du til gode tilbud og store besparelser? Så læs med her, for lige nu kan gøre et særdeles godt køb af et mobilabonnement.

Spar 250 kroner

Lavprisselskabet duka, som bruger Telenors mobilnet, udmærker sig med to ting. For det første tilbyder teleselskabet mobilabonnementer med meget data, især til brug i udlandet, til skarpe priser.

For det andet har teleselskabet med jævne mellemrum gode tilbud på sine i forvejen billige mobilabonnementer.

Lige nu skal du slå til, hvis du vil gøre brug af et af de bedre tilbud på mobilabonnementer. Hos duka kan du nemlig få halv pris på mobilregningen resten af 2023.

Tilbuddet gælder ved køb af mobilabonnementet med fri tale i og til EU og 25 GB data. Dertil er der yderligere 25 GB til brug i EU.

Mobilabonnementet koster normalt 99 kroner per måned, hvilket i sig selv er en god pris. Men køber du mobilabonnementet nu, hedder prisen altså blot 49 kroner per måned i årets sidste fem måneder.

Det giver en samlet besparelse på 250 kroner, hvilket er meget for et så billigt mobilabonnement.

Halv pris i tre måneder

Det er ikke kun duka, der har tilbud på mobilabonnementer. Det samme gør de øvrige lavprisselskaber.

Hos Call me, der bruger Telias mobilnet, er prisen halveret i tre måneder på et enkelt mobilabonnement med fri tale, 50 GB data (30 GB i EU) og C More.

OiSTER, som bruger 3’s mobilnet, halverer prisen i tre måneder på abonnementer med fri tale og enten 100 GB data eller fri data. Begge abonnementer har ekstra meget EU-data indtil 31. august.

CBB Mobil, som bruger Telenors mobilnet, tilbyder halv pris i tre måneder på tre abonnementer: Alle abonnementer har fri tale og henholdsvis 65 GB, 100 GB eller fri data. Også her er der dobbelt op på EU-data indtil 31. august.

Sidst, men ikke mindst, har lavprisselskabet eesy, som bruger TDC’s mobilnet, sænket prisen på to mobilabonnementer. Abonnementet med fri tale og 60 GB data fås til halv pris i tre måneder, mens abonnementet med fri tale, fri data og 5G er sænket med 30 kroner over 12 måneder.

Husk også at sikre god mobildækning, inden du køber nyt mobilabonnement.

