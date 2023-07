Spar flere tusinde kroner på Samsungs nye foldbare mobiler

Sydkoreanske Samsung er klar med to nye foldbare mobiler: Galaxy Z Flip 5 i et klaptelefonlignende design og Galaxy Z Fold 5, der agerer telefon og tablet på én gang.

Folder helt tæt sammen takket være nye hængsler

PR-foto: Samsung

De indre og ydre er langt hen ad vejen uændret. Derfor er det også noget så usexet som hængslerne, der er værd at fremhæve i årets foldbare smartphones.

Samsung har udviklet en ny type hængsel, der gør det muligt for både Galaxy Z Flip 5 og Galaxy Z Fold 5 at folde helt tæt. Tidligere har der været et gab mellem de foldede skærme, men det er slut. De nye hængsler gør også telefonerne væsentligt tyndere end tidligere.

Opgraderet indmad

PR-foto: Samsung

Samsung har også opdateret de foldbare mobiler med nogle af de bedste specifikationer.

Processoren er derfor den ypperste Snapdragon 8 Gen 2-chip fra Qualcomm, og lagerpladsen er blevet opgraderet til den endnu hurtigere UFS 4.0-type.

De kommer begge med den nyeste Android 13-software med Samsungs egne tilpasninger i form af One UI version 5.1.1. Softwaren har selvfølgelig et væld af smarte funktioner, som udnytter det foldbare format til fulde.

Batteriets størrelse i begge mobiler er uændret, men batteritiden er derimod forlænget takket være den mere energieffektive chip.

Markant større frontvendt skærm

PR-foto: Samsung

En nyhed af de større finder man i den billigere Galaxy Z Flip 5. Her er den ydre, frontvendte skærm opgraderet fra beskedne 1,9 tommer til hele 3,4 tommer. Opløsningen er øget til 720 x 748 pixels, hvilket er en firdobling.

Den nye og større skærm kan vise meget mere indhold såsom et virtuelt tastatur og apps i fuld størrelse.

Spar mange tusinde kroner hos teleselskaberne

Arkivfoto: Getty Images/iStockphoto

Ligesom tidligere generationer er Samsung Galaxy Z Fold 5 dyr – prisen ligger i omegnen af 15.000 kroner. Læs mere om de danske vejledende priser på Samsung Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5 er noget billigere og koster cirka 10.000 kroner alt efter variant. Læs mere om de danske vejledende priser på Samsung Galaxy Z Flip 5.

Frem til 10. august får man dobbelt lagerplads uden merpris. 512 GB-varianterne koster med andre ord det samme som 256 GB-varianterne. Det er en besparelse på 1.000 kr.

Køber du Samsung Galaxy Z Flip 5 eller Z Fold 5 hos en af de danske teleselskaber, kan du dertil spare mange tusinde kroner. Det bedste tilbud finder man hos teleselskabet 3, der sælger den lille Flip 5-model med 512 GB lager og 6 måneders mobilabonnement for kun 6.600 kroner. Det er en besparelse på hele 3.899 kroner i forhold den vejledende pris.

Se alle teleselskabernes priser på Samsung Galaxy Z Flip 5 og Galaxy Z Fold 5 med abonnement her.

