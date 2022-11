Spar masser af penge på el og varme med disse smart home-produkter

So ein ding: Opnå store besparelser med internetopkoblede termostater til radiatorer og varmepumper, intelligente stikkontakter og smarte pærer

Priserne på især energi har været på himmelflugt, og det gør det gevaldigt dyrere at være dansker.

Ved at installere såkaldte smart home-produkter i hjemmet kan man dog spare mange penge på både el- og varmeregningen, samtidig med at produkterne gør livet lidt nemmere.

Disse produkter gør el- og varmeregningen billigere

Se hvilke typer af smart home-produkter, du kan anskaffe for at bruge denne strøm og varme lidt smartere.

Termostater til radiator, fyr, kedel og varmepumpe

Til forskel fra en normal termostat kan en internetforbundet termostat styre varmen både intelligent og automatisk. Den findes til langt de fleste radiatorer, olie-, gas- og elektriske kedler, pillefyr og varmepumper. Den kan dermed reducere forbruget af både varme og el (til opvarmning).

Med en smart-termostat kan der automatisk slukkes eller skrues ned for varmen, når man forlader hjemmet. Der kan også automatisk tændes eller skrues op for varmen, når man kommer hjem igen. Man kan planlægge forskellige temperaturer på forskellige dage og tidspunkter.

De to populære producenter af smart-termostater, tado og Netatmo, lover besparelser i energiforbruget på op til henholdsvis 31 procent og 37 procent.

Smart plug - gør din stikkontakt intelligent

Rigtig mange ting i hjemmet er i dag ikke internetopkoblede. Men det kan de blive med en såkaldt smart plug. Det er en lille enhed, der gør enhver stikkontakt intelligent.

En smart plug tilsluttes stikkontakten, og stikket fra eksempelvis et tv eller en Wi-Fi-router indsættes i denne smart-plug. Via en app kan man automatisk og/eller manuelt tænde og slukke for produkter, som ellers ikke kan fjernstyres.

Smart plugs fås også med indbygget energimåler, så man kan måle enheders strømforbrug.

Smarte pærer

LED-lys bruger ikke meget strøm, men lidt har også ret. Med smarte LED-pærer kan du styre lyset mere intelligent.

Smart-belysning dækker over alle typer af pærer og lamper, som er internetforbundet. Via telefonen kan lyset i enkelte rum eller hele hjemmet automatiseres, så det automatisk slukker og tænder på bestemte tidspunkter.

