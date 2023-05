Spar op til 695 kroner for at skifte mobilabonnement

To teleselskaber forærer lige nu nye kunder et gavekort på hele 500 kroner. Se hvordan du lige nu sparer næsten 700 kroner på at skifte teleselskab

De danske teleselskaber er i benhård konkurrence med hinanden. Stort set uafbrudt lokker de med gode rabatter.

Af og til kommer der ekstraordinært gode tilbud, og dem finder man lige nu hos to forskellige teleselskaber.

To teleselskaber forærer gavekort på 500 kroner

Det er lavprisselskaberne eesy og Call me, som i disse dage giver et såkaldt SuperGavekort på 500 kroner til dem, som skifter til et af de to mobilselskaber.

Spar næsten 700 kroner hos eesy

Hos eesy, der bruger TDC’s mobilnet, kan man købe følgende to abonnementer og få et gavekort på 500 kroner oveni:

Fri tale og 50 GB data (30 GB i EU)

Pris: 119 kroner per måned (59 kroner per måned de første tre måneder)



Fri tale og 100 GB data (20 GB i EU)

Pris: 129 kroner per måned (64 kroner per måned de første tre måneder)

Der er henholdsvis 180 og 195 kroner rabat på de to abonnementer. Kombineret med gavekortet giver det altså en rabat på op til 695 kroner.

Der er ingen binding ved køb af eesys mobilabonnementer, men gavekortet får du kun, hvis du flytter dit mobilnummer til selskabet. Opretter du et nyt mobilnummer, må du undvære gavekortet.

Se hvordan du får 500 kroner i gavekort hos eesy

Spar 500 kroner hos Call me

Hos Call me kan man få et SuperGavekort på 500 kroner ved køb af et mobilabonnement, der indeholder fri tale og 40 GB data samt 15 GB i EU til 119 kroner per måned.

Også her er det en betingelse, at du flytter dit mobilnummer til teleselskabet, og tilbuddet gælder derved heller ikke ved oprettelse af et nyt mobilnummer.

Der er derudover seks måneders binding, men da Call me er et lavprisselskab, er bindingsperioden bestemt til at leve med.

Se hvordan du får 500 kroner i gavekort hos Call me

Gå efter tilbuddet hos eesy

Det hører til sjældenhederne, at danske forbrugere kan vælge mellem to gavekorttilbud på 500 kroner på én gang. Det skaber jo lidt af et luksusproblem: Hvilket af de to teleselskabers tilbud skal man vælge?

Hvis vi udelukkende kigger på besparelserne, er eesys tilbud det klart bedste. Her får du både gavekortet på 500 kroner og tre måneders halv pris på mobilabonnementet. Her kan du altså spare op til 695 kroner, mens du hos Call me ’kun’ kan få de 500 kroner i rabat i form af gavekortet – og dertil er du bundet til abonnementet i et halvt år.

Se hvordan du sparer 695 kroner hos eesy

Hvis du dog har erfaret, at Telias mobilnet, som Call me bruger, fungerer bedre for dig end TDC’s mobilnet, bør du overveje Call me. Et mobilabonnement uden god mobildækning er nemlig ikke meget værd. Gå derfor efter det teleselskab med bedst dækning i dit område.

Er du i tvivl om, hvilket selskab der dækker bedst i dit område? Så kan du på Telepristjeks dækningskort se, hvordan mere end 9.000 danskere oplever teleselskabernes dækning over hele landet. Kortet kan hjælpe dig med at give et fingerpeg om, hvilket mobilnet der dækker bedst i dit postnummer.

