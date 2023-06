Spild af penge: Køb ikke din næste mobiltelefon hos et teleselskab

De fleste danske teleselskaber sælger smartphones sammen med mobilabonnementer og skilter ofte med rabatter på flere tusinde kroner.

Det lyder tillokkende, men du gør klogt i at gå uden om de - ved første øjekast - tillokkende tilbud.

I mange tilfælde betaler du nemlig en højere pris ved at købe mobiltelefon og mobilabonnement sammen end at købe telefonen hos den billigste elektronikforhandler og et mobilabonnement hos det billigste teleselskab.

Store påståede rabatter, men ingen besparelser

Lad os kigge nærmere på to populære smartphones: Apple iPhone 14 og Samsung Galaxy S23.

Ingen af de to telefoner bør du købe hos et teleselskab sammen med et mobilabonnement til de aktuelle priser.

Når man køber en mobiltelefon hos et teleselskab, binder man sig ofte til 6 måneders mobilabonnement. Teleselskaberne håber, at du forbliver kunde, og derfor kan det svare sig for dem at give rabat på telefonerne. Men der er faktisk slet ikke så meget rabat at hente, hvis man regner efter.

iPhone 14 er dyrere hos teleselskaberne

De teleselskaber, som sælger iPhone 14 sammen med et mobilabonnement, tager i gennemsnit 6.298 kroner for telefonen. Dertil får man - i de fleste tilfælde - seks måneders mobilabonnement.

De fleste af abonnementerne indeholder fri tale og 50 GB data eller deromkring for en gennemsnitspris på 186 kroner per måned. Det, kombineret med eventuelle oprettelsesgebyrer og fragttillæg, giver en gennemsnitlig mindstepris på 7.219 kroner.

Til sammenligning kan du købe en iPhone 14 for 6.499 kroner hos den billigste elektronikforhandler og 6 måneders mobilabonnement med fri tale, 50 GB data og 5G hos OiSTER til en samlet mindstepris på 6.943 kroner - altså 276 kroner mindre.

Voldsom overpris på Samsung Galaxy S23

Der er endnu flere penge at spare ved at købe Samsung Galaxy S23 udenom teleselskaberne.

Hos teleselskaberne er den gennemsnitlige mindstepris med 6 måneders abonnement, der typisk indeholder fri tale og omkring 50 GB data, 7.435 kroner.

Men ved at købe 6 måneders abonnement med fri tale, 50 GB data og 5G hos OiSTER og Samsung Galaxy S23 hos den billigste elektronikforhandler løber den samlede mindstepris kun op i 5.873 kroner. Det er en besparelse på hele 1.562 kroner.

Køb mobil hos teleselskaberne på det rigtige tidspunkt

Hvis du alligevel overvejer at købe din næste mobiltelefon hos et teleselskab, bør du sørge for at slå til på det rigtige tidspunkt.

I ugerne efter lanceringen af en ny telefon, og når teleselskaberne tømmer ud i lagerbeholdningen af selvsamme telefoner nogle år ebsenere, er der som regel ekstra store rabatter at hente. Her kan du sagtens komme ud for, at det kan svare sig.

