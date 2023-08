Spilgigant med ny magisk fuser

Det nye spil Immortals Of Aveum er et spændende forsøg på at lave en ny slags skydespil, men bliver hurtigt for ensformigt og uoriginalt

Sommeren er ved at være forbi, og det betyder jo kun én ting. Nye spil.

For de næste mange måneder kommer spilselskaberne til at kaste det ene spil efter det andet i nakken på os, i håbet om at bare ét af dem rammer plet.

Et af de første i rækken er Immortals of Aveum, der er skabt af det nystiftede Ascendant Studios og udgivet i samarbejde med EA.

Det er først og fremmest et klassisk skydespil fra førstepersonsperspektiv, men dog med et tvist. I stedet for pistoler og geværer bruger man nemlig magi, når man som hovedpersonen Jak skal dræbe et utal af fjender i en stor og heltemodig kamp mod onde kræfter.

Desværre er det lidt af en fuser.

Sådan kan de hæsblæsende kampe ud i Immortals Of Aveum se ud. Foto: EA

Stilforvirret

Handlingen i Immortals of Aveum udspiller sig i en fantasy-verden, der indbefatter alt fra drager og rumskibe til riddere og store monstre.

Det virker stilforvirret, og langt hen ad vejen ligner det da også mest af alt en moderne fortolkning af Ringenes Herre - hvilket kun bliver endnu tydeligere, når man støder ind i den onde skurk Sandrakk, som vil overtage verden - eller noget i den stil.

Sandrakk fra Immortals Of Aveum ligner til forveksling Sauron fra Ringenes Herre. Foto: EA

Man kan heller ikke ligefrem anklage spillet for at have et revolutionerende plot, og så hjælper det da heller ikke på oplevelsen, at hovedpersonen Jak, som spilles af Darren Barnet, der vist er kendt fra Netflix-serien 'Never Have I Ever', er lige dele irriterende og uden personlighed.

Farvehelvede

Men det er måske heller ikke så vigtigt. For til syvende og sidst er det vigtigste i et godt skydespil selvfølgelig god action og medrivende kampe.

I Immortals of Aveum er omdrejningspunktet magi, og det er sjovt at skyde den ene salve efter den anden af grøn, rød og blå magi ud af hænderne i et sandt farvevirvar mod sine fjender.

Det bliver dog hurtig lidt ensformigt, da fjenderne for det meste ligner hinanden til forveksling.

Kampene i Immortals Of Aveum kan være sjove, men ender med at være lidt for ensformige. Foto: EA

Spillet er udelukkende lavet til PlayStation 5, Xbox S/X og PC, da skaberne gerne ville vise, hvor flotte spil man kan lave i 2023.

Og selvom spillet til tider da også kan være rigtig pænt - på PlayStation 5 i hvert fald - så er der lidt problemer hist og pist med især lyset og enkelte deciderede fejl. Der findes fortsat en masse spil, som er pænere.

Her kan du se forskellen på Xbox S og X samt Playstation 5.