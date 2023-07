Spilgigant svinger kniven - smider 230 på porten

Niantic, der står bag Pokémon Go, har efter nogle hårde år valgt at omstrukturere forretningen og fyrer derfor flere hundrede medarbejdere

I 2016 drog mange nok ud på livets vej med et enkelt mål om at fange Pokémoner og en vilje af stål.

Det var nemlig her, at hitspillet Pokémon Go udkom.

Her syv år senere er der lidt mindre at juble over hos Niantic, der står bag spilsuccesen.

De fyrer nemlig i omegnen af 230 ansatte og lukker en afdeling i Los Angeles.

Det skriver spilmediet Kotaku.

Derfor lukker spilselskabet også ned for spillet NBA All-World og dropper det kommende spil Marvel: World of Heroes.

Bærer selv en del af ansvaret

I en intern mail uddyber Niantic-grundlægger John Hanke beslutningen og understreger, at man ikke har kunnet følge med de voksende udgifter, der startede under covid-19-pandemien.

Derudover er AR-spil-markedet, som Pokémon Go er en del af, blevet fyldt med lignende spiltitler, forklarer spilchefen, der også peger pilen indad.

’Vi bærer også selv en del af ansvaret for vores præstation. I dag er mobilspilmarkedet fyldt med stærke konkurrenter, og man er nødt til at være kvalitetsbevidst og innovativ. Samtidig kræver det en masse penge og en stærk social kerne, der kan drive projekterne – og her har vi fejlet,’ skriver han.

Så vildt så det ud, da dengang 59-årige Chen San-Yuan spillede Pokémon Go på 11 telefoner samtidig i 2018.

Stort fald i spillere

Lukningen skulle dog ikke få betydning for Pokémon Go, der netop har kunnet fejre sin syvårs fødselsdag.

I spillet skal man fange pokémoner i den virkelige verden ved hjælp af kameraet på sin telefon og augmented-reality-teknologi.

Selvom Niantic ikke selv vil ud med, hvor mange aktive spillere, Pokémon Go har, så har spilmediet Dexerto fået indblik i en række tal fra en tredjepart.

Talene viser - ikke så overraskende - at spillet er langt fra at være lige så populært i dag, som det var i 2016, hvor det peakede med omkring 232 millioner aktive spillere.

I dag må Niantic nøjes med idt over 79 millioner aktive spillere.