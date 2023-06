Spilgigant tager skrappe midler i brug: Hyrer megastjerne

De har udgivet den ene spilsucces efter den anden. Fra World of Warcraft til Overwatch.

Men med deres nyeste skud på stammen, Diablo IV, har de muligvis overgået sig selv.

I hvert fald er spillet det hurtigst sælgende nogensinde fra spiludviklerne Blizzard, hvilket de selv proklamerer stolt på Twitter.

Opslaget kan ses nedenfor.

Selvom de er påpasselige med at fortælle, hvor stort salg det reelt drejer sig om, så er de ikke bange for at slynge om sig med tal.

Blandt andet fortæller Blizzard, at Diablo IV allerede er blevet spillet i mere end 93 millioner timer, hvilket svarer til mere end 10.000 år, siden det blev udgivet for en udvalgt skare 1. juni og siden for alle 6. juni.

Optag din spildød

Og der er da heller ingen tvivl om, at Blizzard spiller med musklerne for tiden.

Spilgiganten er kendt for tidligere at have hyret meget kendte mennesker – blandt andre Ozzy Osbourne og Mr T – til at lave reklamer for deres nyeste udgivelser, især i forbindelse med World of Warcraft.

Til Diablo IV har de dog valgt at gå en helt anden vej. Her har de nemlig hidkaldt Transformers-skuespilleren Megan Fox, der har én helt særlig meddelelse til de mange fans af spillet.

’Jeg ved, at du har spillet Diabo IV, og det betyder, at der har været mange episke dødsfald. Lad mig hylde din faldne helt,’ siger hun i et opslag på Instagram ledsaget af videoen, som du også kan se øverst.

Konceptet er altså simpelt. Hvis du dør i spillet, skal du optage det og dele det under hashtagget #Diablodeaths, i håbet om at Megan Fox vil kommentere lige netop din karakters død.

'Diabolsk angreb'

Hvis man gik og frygtede, at Diablo IV ville ryste posen fuldstændig og vende op og ned på den velkendte spilformular, så kan man ånde lettet op.

For man ser stadig sin karakter oppefra i en isometrisk vinkel, mens han eller hun hakker sig gennem den ene dæmon efter den anden.

Det sidste spil i serien udkom i 2012, og fans af serien har derfor måttet vente på endnu et kapitel.

Men spørgsmålet er, om Blizzard overhovedet havde behøvet at kaste så mange penge efter Megan Fox som reklamesøjle.

Anmelderne er i hvert fald vildt begejstrede over spillet, som i skrivende stund har en samlet score på 89 af 100, mens 97 procent af anmelderne samtidig vil anbefale andre at spille det.

Hos spilmediet IGN skriver anmelder Travis Northup, at det er ’en smuk efterfølger med en udvikling, der gør det umuligt at lægge det fra sig igen’.

Handlingen i Diablo IV starter, cirka 50 år efter den sluttede i Diablo III. Foto: Blizzard.

Josh West fra mediet GameRadar giver ligeledes spillet topkarakterer og kalder det et ’diabolsk angreb på alle sanser’.

’Efter at have brugt næsten 100 timer af mit liv på Diablo IV, har jeg dårligt nok kradset i overfladen af det, spillet har at tilbyde,’ skriver han.